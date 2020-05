Covid-19 : "Les japonais ne montrent pas leur stress".

Philippe Sauzedde, ardent défenseur de la Normandie, et résident à Tokyo depuis les année 70 dresse, pour France Bleu Normandie, son portrait du pays du soleil levant en semi confinent et de ses japonais qui, sans le dire vraiment, sont très stressés

Normand, d'adoption Philippe Sauzedde, né sur les terres d'Auvergne, à toujours été attiré par le Japon. En 1974 il saute le pas et part s'installé à Tokyo. Après quelques années à travailler dans la restauration, avec notamment à sa carte l'Empereur Hiro Hito et un certain François Mitterrand.

Aujourd'hui il président sa société " Esprit Français" dans le domaine des vins et spiritueux.

Les japonais ne montrent pas leur stress, mais en réalité ils sont stressés.

Le japon, touché aussi par la crise du Covid-19 est en semi confinement depuis le mois de mars, un coup dur pour l'activité de notre Doyen des vins et spiritueux .. " je suis à l'arrêt. On travaille beaucoup avec les restaurants, les hôtels et les clubs de Tokyo et tous sont fermés."

Si les mesures de sortie de confinement, sont annoncés pour le 15 mai, les Japonais restent inquiets sur l'avenir économique du pays . Entre les JO repoussés et qui ont déjà couté beaucoup d'argent, les fermetures des petites entreprises et les secousses sismiques récurrentes ces derniers jours. Le stress commence à gagner l'archipel Nippon.