Covid-19 Londres : « Quand vous êtes expat, vous avez intégré que vos amis, votre famille vous manque.»

Séverine Vasselin est résidente britannique depuis 4 ans. Cette actrice et coordinatrice d’une association environnementale originaire du pays de Caux, nous raconte ses derniers mois passés à Londres confinée, entre coaching, webinar lecture de scénario et cinoche..

En 2016, Séverine Vasselin décide de s’installer à Londres. Après quelques expériences d’expats et notamment au Canada, sa nouvelle adresse depuis 4 ans, le quartier branché et artistique de Shoreditch dans le centre de la capitale britannique. Séverine originaire de Fréville et Doudeville dans le Pays de Caux est actrice, et a également à son arc la création et la coordination d’une association environnementale « Wartertrek » . deux activités très prenantes qui ont dû, début mars, s’arrêter quasiment au même moment et donc un retour précipité à londres

On a pas d’autres choix que d’être dans le ici de maintenant.

Séverine Vasselin France bleu Normandie 25052020 Copier

Après les premiers jours un peu flous, dû à un gouvernement Britannique un peu stoïque, le confinement anglais s’est mis en place le 24 mars dernier . Séverine a donc dû, comme beaucoup d’entre nous en France, apprendre à vivre confinée. Un isolement qu’elle a plutôt bien vécu. l’occasion de se poser, de faire le point sur ses multiples projets en court qu’elle a développés avec sa structure de production « wiifilm » , et tout simplement d’avoir du temps pour tout cela. Si le confinement est une chose, le déconfinement en est une autre. Comment, quand, et dans quelles conditions revenir sur les plateaux de tournage ? Voilà toute la difficulté aujourd’hui pour notre actrice et pour toute une profession.

Pour nous les artistes, c’est maintenant que ça commence. C’est maintenant que cela devient particulièrement inconfortable.

Séverine Vasselin France Bleu Normandie 26052020 Copier

Si à la mi-mai, date de notre entretien, les artistes étaient encore à l’arrêt dans les salles de spectacle, les cinémas et autres planches de théâtre, la création, elle ne s’est pas arrêtée. Entre lectures de scénarios, courts métrages en confinement, réseaux sociaux, webinar et autres coaching en ligne, la vie d’artiste s’est réinventée. Pour Séverine cette période a été l’occasion de nouvelles rencontres inattendues, sans oublier quelques moments « cinoche » autour de Claude Sautet, Romy Schneider et bien sur de Michel Piccoli qui nous a quitté le 12 mai dernier.

C'est toujours triste de voir une page quitte tourne.

Séverine Vasselin France Bleu Normandie 27052020 Copier

Mais il n’y a pas que le cinéma dans la vie de Séverine Vasselin. Notre cauchoise a plusieurs cordes à son arc et notamment la fibre environnement. Elle a créé , et coordonne l’association Watertek (parrainée par un certain Nicolas Hulo) qui est investie dans la protection des écosystèmes aquatiques. Cette crise du Coronavirus est bien sur pour elle, comme pour toutes les organisations environnementales l’occasion de planter les jalons du monde de demain.

En faisant du mal à la nature, c’est avant tout à nous que nous faisons du mal .

Séverine Vasselin France Bleu Normandie 28052020 Copier

Avant de refermer notre discussion, il était très important pour Séverine de saluer sa Normandie. Toute sa famille qui s’y trouve entre Cherbourg, Doudeville et Fréville dans le Pays de Caux en Seine Maritime. Et se souvenir de ses premiers pas dans Londres en tant que future expat.

Quand vous êtes expat, vous avez intégré que votre famille, vos amis vous manque.

Séverine Vasselin France Bleu Normandie 29052020 Copier

Si vous souhaiter poursuivre avec Séverine Vasselin et ses projets , voici quelques liens utiles .

www.wiifilm.com

www.watertrek.org

https://www.wiifilm.com/fr/dans-le-sillage-de-monet