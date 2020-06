Covid-19 Montréal: « 1500 dollars l’amende, ça n’incite pas à sortir. »

Depuis le quartier Hochelaga de Montréal ou elle habite depuis 3 ans, Aurélia Juif-Leclerc rouennaise de 31 ans, nous raconte son parcours, ses trois derniers mois dans cette belle ville de Montréal qui se déconfine progressivement.

C’est en Janvier 2107 que la vie d’expat commence pour Aurélia Juif-Leclerc. La rouennaise atterrie au cœur de l’hiver québécois, exceptionnellement doux cette année là, avec la ferme intention d’y rester. Le choix d’une nouvelle vie professionnelle et personnelle.

J’ai vraiment l’impression d’avoir trouvé ma place ici, ma vraie maison.

Comme de nombreux français qui décident de s’installer au Québec, Aurélia s’est d’abord rapprochée du salariat. Au Canada les services d’immigration conseillent et facilitent les démarches vers cette voie pour les longs séjours, mais notre rouennaise avait d’autres projets. Des projets qu’elle a mené à bien malgré les embûches.

Les entretiens d’embauche c’étaient pour des postes qui ressemblaient beaucoup à ce que moi, j’avais eu envie de quitter

Aujourd’hui Co-fondatrice de «les talents M» 1ere communauté de Marketing francophone, Aurélia a réussi son pari. Celui de réussir par elle même et pouvoir continuer l’aventure québécoise après une année 2019 pleine de doutes. « 2020 c’est mon année » se disait notre rouennaise en janvier. Et même si son activité n’a pas eu de coup d’arrêt, le Covid-19 et le confinement ont changé la donne.

1500 dollars l’amende, ça n’incite pas à sortir.

Avec le déconfinement, se pose maintenant la question « On fait quoi maintenant ? « Une question qui a fait son chemin chez notre jeune entrepreneuse. Le marketing conscientisé, l’économie responsable, les circuits courts autant de mots qui font partie de son vocabulaire.

On avait des habitudes avant le COVID, aujourd’hui on a le droit de faire le choix de ce que l’on va garder.

Et même loin de sa Normandie Natale, Aurélia garde une place pour les belles initiatives françaises et normandes où qu’elle se trouvent : Au Québec, avec « photowalk Montréal » un site internet pour découvrir la ville autrement réalisé par une française photographe elle aussi expatriée, « Le club Normandie pionnières» réseau dynamique et collaborative d’entrepreneuses Normandes basé à Caen et à st Lô, sans oublier « Normandie Attractivité » le réseau d’individus engagé pour défendre les couleurs de la région à travers le monde.