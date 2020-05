Covid-19 :" Nous sommes en saturation totale" Véronique, infirmière à Mayotte.

Véronique Dupont, installée à Mayotte évoque la situation sanitaire sur l'ile. Entre L'épidémie de Dengue et celle du Coronavirus, cette infirmière formatrice au CHU de Mamoudzou garde le sourire malgré une situation très inquiétante dans le 101ième département français.

Juillet 2019, Véronique Dupont, dieppoise arrive sur l'Ile de Mayotte. Cette infirmière formatrice, s'installe à Mamoudzou sur les bords du lagon situé dans l'archipel des Comores dans l'océan indien.

Le département Français d'outre mer, très touché par la pandémie de Covid, est aux antipodes de la vie en Métropole.

60% de la population a moins de 17 ans. 48% est de nationalité étrangère. 84% des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. 1 habitant sur 3 n’a pas accès à l’eau courante ni à l’électricité et pour finir il y a aussi un fort pourcentage d’illettrisme

Il est question que le Service de Santé des Armée vienne monter un hôpital militaire de campagne comme à Mulhouse.

En plus en ce moment, il y a aussi La Dengue qui sévit et La grippe saisonnière.. trois pathologies qui ont des symptômes très ressemblants.

Et sur l’ile il y a 1 CHU et 4 centres médicaux périphériques.Le système de santé de l’ile est à saturation tous les jours.

C'est dans ce contexte tendu que Véronique tente d'amener ces étudiants jusqu'a leur diplôme, avec des nouvelles de la métropole et des applaudissements le soir pour les personnels de santé.

"mes filles m'ont envoyé les vidéos. A Mayotte ça ne se fait pas, parce qu'on est pas dans cette culture là. Par contre, on nous amène des fruits et légumes de saison, on nous a même écrit une chanson, c'est chouette."