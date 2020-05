Covid-19 : Thierry, notre boulanger normand à Leeds "le petit réconfort sucré".

Depuis le début de la crise sanitaire, les boulangers sont aux fourneaux. A Leeds, au nord de l'Angleterre, Thierry Dumouchel a vu son activité tripler de volume. La "feel good food" made in France, à la cote.

Thierry Dumouchel est un vrai globe-trotteur. Après être passé par le Moyen Orient et le Japon, ce cauchois originaire de Betteville près d'Yvetot en Seine-Maritime à posé ces valises à Garforth près de Leeds au nord de l'Angleterre.

On a jamais été fermés.

Installé depuis 22 ans, ce boulanger, pâtissier, chocolatier traiteur n'avait jamais connu une telle activité. Si les anglais ont pris des mesures de confinement 15 jours après les français , Thierry a été très réactif sur les dispositions de sécurité pour son entreprise, ses clients et son personnel. " On a regardé comment ça se passait en France en Allemagne et en Espagne ,et on a fait le nécessaire. "

Bien que les cas de Covid-19 soient moins importants à trois heures de Londres, les gestes barrières et les règles du confinement ont été très suivis par les sujets de sa Majesté , qui n'ont pas hésité à faire plus d'une heure de queue pour un croissant.

Les gens viennent chercher le petit réconfort sucré.

Notre Normand et sa baguette tradition font des heureux au pays du pudding . Certains, se mettent même à la cuisine. " L'autre jour une dame est venue me demander si 'j'avais de la farine. J'ai dit oui ...et elle a pleuré. Ce n'est pas à cause de la farine, c'est qu'avec cette farine, elle pouvait se faire plaisir en faisant un gâteau."