Covid-19 : " un peu de stress" Pauline, rouennaise, évoque son retour à New York.

Pauline Schockert réside à New York depuis 2 ans. Avant que la "grosse pomme" ne devienne l'épicentre du Coronavirus aux Etats-Unis, elle et son fiancé, avaient pris la direction Washington. Mais à l'heure du retour à Manhattan, il y a un mélange d'impatience et de stress.

C'est dans cette ville Mythique de New York que Pauline Schockert , 26 ans a décidé de poser ses valises il y a deux ans. Voyant la situation sanitaire se dégrader en Europe début mars, et ayant des nouvelles de ses proches en Normandie, elle et son conjoint, ont décidé de prendre les devants et de partir se confiner à Washington dans sa belle famille.

je vais pas reprendre le métro, je pense, avant la fin l'année.

Après 2 mois loin de Manhattan, Pauline est partagée entre l'envie de retrouver son appartement, ses amis, et le stress de retourner dans une ville qui est devenue l'épicentre de la crise coronavirus aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, notre rouennaise a la chance de pouvoir travailler à la maison. Marketing Manager pour une plateforme numérique qui gère la vie extra scolaire des universités, elle reste connectée depuis le début du confinement avec son entreprise qui a l'habitude du travail à distance.

" j'ai des amis qui continuent d'aller au supermarché, mois j'ai pas tellement envie d'y retourner. j'aimerais pouvoir garder cette facilité de vie à distance, pouvoir tout commander, ne pas sortir"

Mais malgré toutes ses appréhensions à retrouver NY, Pauline reste positive, son travail autour de la vie étudiante ( très importante au EU) la motive . Et surtout elle garde l'optique de se marier en septembre en Normandie .