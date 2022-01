COVID : l'Italie à l'heure du "Super Green Pass"

L'épidémie de COVID ne connaît pas de frontière.

Le nombre de contaminations s'est aussi envolé en Italie, mais les services de réanimation ne sont globalement pas saturés, là-bas. Malgré tout le gouvernement est passé à l'offensive contre les non-vaccinés... comme nous le raconte Bruce de Galzain, le correspondant de Radio France à Rome : "Pour aller au cinéma, au théâtre, à la salle de sport, à la piscine, il faut être vacciné aujourd'hui en Italie", explique le journaliste, "mais aussi pour manger au restaurant - même en terrasse - ou même pour prendre le bus ou le métro pour aller travailler", poursuit notre confrère.

Françoise est une Corse qui vit à Livourne une partie de l'année : "on a aussi un calendrier, avec différentes dates pour l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions à l'encontre des non-vaccinés : dès le 20 janvier le super green pass (ndlr : équivalent du passe vaccinal) sera obligatoire pour aller chez le coiffeur ou l'esthéticienne, puis au 1er février, ce seront toutes les boutiques et les banques et les bureaux de poste", détaille la quinquagénaire insulaire.

Des mesures, en tous cas, acceptées de bonne grâce par la population italienne ; 90% est vaccinée : "La population est très largement favorable à ces mesures ; elle serait même favorable à une obligation vaccinale pour tous", explique Bruce de Galzain, "mais politiquement, le gouvernement de Mario Draghi est une très large coalition (ndlr : de la gauche à l'extrême droite) avec laquelle il est obligé de composer, mais déjà l'obligation vaccinale pour les plus de 40 ans est à l'étude", conclut l'envoyé spécial permanent de Radio France à Rome.

La Chronique Mare Latinu :