Coronavirus : le Luxembourg rouvre ses terrasses à partir du 7 avril

Les cafés et les restaurants du Grand Duché, fermés depuis fin novembre, pourront à nouveau, d'ici deux semaines, accueillir des clients à l'extérieur, avec des conditions très strictes.

Les terrasses vont rouvrir au Luxembourg, à partir du 7 avril ! "Une petite bouffée d'air, un petit pas vers la normalité", selon les mots du Premier ministre du Grand Duché, Xavier Bettel. Les cafés et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients en plein air, mais avec des conditions strictes : seulement jusqu'à 18h - dans le pays le couvre-feu est à 23h - et avec seulement deux personnes à la même table, sauf en cas de famille plus nombreuse.

Les contaminations continuent de progresser dans le pays, mais "nous ne constatons pas de hausse exponentielle et nous ne sommes pas dans une situation de tension au niveau des hôpitaux", précise Xavier Bettel, qui se réserve la possibilité de revenir en arrière si les hospitalisations explosent d'ici le début du mois prochain.