Crise des migrants : le gouvernement annonce le doublement des effectifs pour lutter contre les passeurs

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé lundi le "doublement" des effectifs de policiers et gendarmes chargés de lutter contre l'immigration clandestine et la création d'antennes régionales après la mort de 27 migrants qui tentaient de traverser la Manche au large de Calais.

Pour tenter de démanteler les réseaux transmanche, Gérald Darmanin a promis ce lundi le "doublement" des effectifs de l'office anti-passeurs après la mort de 27 migrants qui tentaient de traverser la Manche au large de Calais mercredi.

"Le président veut travailler contre les passeurs comme contre la drogue", a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse.

Sept antennes régionales créées dès l'année prochaine

"Sept antennes régionales seront créées dès l'année prochaine" dans les zones les plus sensibles, notamment à Coquelles près de Calais et les frontières italienne et espagnole puis dans les grandes préfectures françaises, a-t-il précisé.

Ces antennes seront mises en service au début de l'année prochaine.

Cet office - composé aujourd'hui de 123 enquêteurs - accueillera également "des magistrats et des fonctionnaires du ministère des Finances" et aura une "compétence nationale", a poursuivi le ministre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette décision a été entérinée lundi matin lors d'un Conseil de défense de sécurité intérieure présidé par Emmanuel Macron et consacré à la crise migratoire.

Gérald Darmanin a rebaptisé l'actuel Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) en "office de lutte contre les passeurs".

Pour la maire de Calais, Natacha Bouchart, cette annonce est "positive". Et de préciser : "De longue date, j'avais signalé qu'on ne pouvait pas les combattre avec un arc et des flèches par rapport aux montants financiers que cela représente pour eux (les passeurs, ndlr)".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Mort de 27 migrants dans la Manche : cinq passeurs suspects arrêtés

La France va proposer un accord au Royaume-Uni

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé lundi qu'il n'y aurait "pas de remise en cause" des accords du Touquet sur la frontière franco-britannique et souhaité un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'immigration illégale dans la Manche.

Il faut un "accord Union européenne et Grande-Bretagne" car "cela ne peut pas être un simple accord de réadmission de migrants sur le territoire" français, a déclaré M. Darmanin devant la presse, en ajoutant que le Premier ministre Jean Castex écrirait mardi à son homologue Boris Johnson pour lui proposer un accord.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Naufrage de migrants dans la Manche : un avion européen de Frontex déployé dès mercredi