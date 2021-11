Crise des migrants : on vous explique le conflit "explosif" entre la Pologne et la Biélorussie

Devant eux des militaires armés et des barbelés. Entre 3.000 et 4.000 migrants originaires du Moyen-Orient sont massés dans des conditions extrêmes à frontière avec la Pologne, en Biélorussie. Selon la Pologne et ses homologues européens, il s'agit d'une manœuvre biélorusse pour les faire entrer de force sur le sol de l'Union Européenne, Minsk accuse Varsovie de "provocation" alors que le pays a déployé de nombreux militaires à sa frontière. L’ONU dénonce ce mercredi une "situation intolérable". On fait le point.

Des militaires des deux côtés de la frontière, et au milieu des milliers de migrants

Les images sont saisissantes. Depuis plusieurs jours, entre 3.000 et 4.000 migrants, principalement des Kurdes du Moyen-Orient, sont massés dans une zone boisée biélorusse le long des quelques 400 kilomètres de frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dont plus de 2.000 dans un camp de fortune face au village polonais de Kuznica. Face à eux des barbelés et des militaires. La Pologne a en effet décidé de déployer l’armée pour protéger cette frontière orientale de l’Union Européenne (la Biélorussie n’étant pas membre de l’UE).

Dans cette vidéo publiée par le ministère polonais de la défense ce lundi, on voit des centaines de personnes cheminant vers le poste frontière Bruzgi-Kuznica, à 300 kilomètres à l’est de Varsovie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi eux, des femmes, des enfants et même des nourrissons. "Notre vie est affreuse", témoigne l’un d’entre eux, originaire d’Irak, à l’AFP, nous pensions que cette route était facile. "Beaucoup l'ont faite et ils disent que c'est une route sûre avec quatre heures de marche", se remémore un autre dont la fille, adolescente, est aujourd’hui hospitalisée en Pologne après s’être cassée la jambe en tentant de passer la frontière. Dans des interviews, diffusées par des médias polonais, certains expliquent avoir été poussés vers la frontière polonaise par les forces biélorusses.

Un responsable des gardes frontières biélorusse assure lui qu’"ils se sont rassemblés pour former un groupe assez large pour empêcher leur expulsion forcée par la Pologne et attirer l'attention de la communauté internationale sur le non-respect des droits de l'homme en Pologne", rapporte France Info. Enfin, un média polonais affirme qu’il y aurait déjà eu dix morts dans la région dont sept en Pologne.

Que se reprochent les deux pays ?

"Une attaque hybride" de la Biélorussie selon la Pologne

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé mercredi, lors d’une conférence de presse commune avec le président du Conseil européen, la Biélorussie de "terrorisme d'État". Ce mardi dans un tweet, le chef de gouvernement polonais évoquait une "attaque hybride" (c'est-à-dire une attaque non militaire) lancée par le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Selon lui, elle vise à fragiliser la frontière polonaise et plus largement la frontière européenne dans cette partie de l’Europe. "Nous ne nous laisserons pas intimider et nous défendrons la paix en Europe avec nos partenaires de l'Otan et de l'UE", ajoute-t-il en Anglais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les autorités polonaises ont signalé ce mercredi une hausse des tentatives de traverser la frontière et affirmé que certaines avaient réussi, sans en préciser le nombre. Tomasz Krupa, porte-parole de la police régionale à Podlaskie, à la frontière avec la Biélorussie, a indiqué à l'AFP que plus de 50 migrants ayant franchi la frontière avaient été interpellés et que d'autres étaient recherchés.

L’UE y voit une réponse biélorusse aux sanctions européennes

Depuis des mois, les Européens accusent Minsk de délivrer volontairement des visas de transit à ces migrants, venus principalement du Proche-Orient, afin de déstabiliser l'Union européenne. Selon Bruxelles, le président biélorusse Alexandre Loukachenko alimente cette crise pour se venger des sanctions décidées contre son régime après l'écrasement d'un mouvement d'opposition déclenché à la suite de sa réélection contestée en août 2020.

Mardi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a, lui, accusé le dirigeant russe Vladimir Poutine, principal allié de Minsk, d'être le "commanditaire" de cette vague de migrants.

à lire aussi Avion Ryanair dérouté par la Biélorussie : ce qu'il faut savoir

La Biélorussie dément, et accuse l’UE de vouloir déclencher une crise

En réponse, la Biélorussie évoque aussi ces sanctions européennes mais en accusant l'Occident d'orchestrer la crise migratoire en cours à la frontière polonaise, pour pouvoir en lancer de nouvelles. "En vue d'une cinquième série de sanctions, dont ils parlent déjà à l'Ouest, le prétexte utilisé cette fois est la crise migratoire provoquée par l'UE et ses membres frontaliers de la Biélorussie", a déclaré le chef de la diplomatie biélorusse Vladimir Makeï, ce mercredi lors d'une rencontre avec son homologue russe à Moscou. M. Makeï a dit espérer un "travail renforcé" avec la Russie, son principal allié, notamment "une réaction commune" face "aux actes inamicaux" visant la Biélorussie.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a abondé en affirmant que Minsk et Moscou avaient renforcé "efficacement leur collaboration pour contrer une campagne contre la Biélorussie déclenchée par Washington et ses alliés européens au sein d'organisations internationales".

La communauté internationale craint une situation "explosive"

La crise des migrants à la frontière entre le Bélarus et la Pologne constitue une "situation intolérable", a déclaré mercredi la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Michelle Bachelet, réclamant un accès humanitaire "immédiat". "Je suis consterné qu'un grand nombre de migrants et de réfugiés continuent d'être laissés dans une situation désespérée, dans des températures proches du gel, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne", a déclaré Mme Bachelet dans un communiqué.

Ce que fait le régime biélorusse, c'est du trafic d'êtres humains

Plus tôt, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal a déclaré en sortie de Conseil des ministres que "ce que fait le régime biélorusse, c'est du trafic d'êtres humains". "Concrètement, des milliers de personnes migrantes sont utilisées, instrumentalisées, transportées en avion, puis en bus, massées aux frontières de plusieurs pays, la Lettonie, la Lituanie et plus récemment, et plus fortement, la Pologne, dans l'objectif de faire pression sur l'Union européenne", a dénoncé Gabriel Attal.

Enfin, le président du Conseil européen Charles Michel a relancé toujours ce mercredi à Varsovie le débat sur le financement européen de clôtures pour empêcher les arrivées de migrants, que réclament la Pologne et d'autres autres pays de l'UE mais que la Commission refuse. "Il faudra clarifier la capacité pour l'Union européenne de faire preuve de solidarité ou pas vis-à-vis des pays qui sont en première ligne", a-t-il dit.

Dès lundi, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a appelé les Etats membres de l'Union européenne à approuver de nouvelles sanctions contre les autorités biélorusses. "L'instrumentalisation des migrants dans un but politique est inacceptable", a-t-elle réagi. Selon la présidente de la Commission, l'UE examine aussi "comment sanctionner les compagnies aériennes de pays tiers" qui acheminent les migrants en Biélorussie.