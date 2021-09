Crise des sous-marins : la tension diplomatique dépasse la question de l'emploi à Cherbourg et en Bretagne

Rappel des ambassadeurs, réunion annulée, la tension diplomatique entre la France et les États-Unis s'accroît, et dépasse largement la question de l'emploi sur les sites Naval Group de Cherbourg, Lorient et Brest.

Les syndicats s'inquiètent pour l'emploi après l'annulation d'un contrat estimé désormais à 56 milliards d'euros entre l'Australie et Naval Group pour la livraison de sous-marins, mais l'affaire crée une tension internationale d'ampleur entre la France et les Anglo-saxons. Le contrat avait été conclu en 2016 et visait à livrer 12 sous-marins conventionnels. Ce devait être le contrat du siècle, et donner du travail aux sites Naval Group de Cherbourg, mais aussi aux bureaux d'études à Lorient et dans une moindre mesure à Brest.

Réunion France /Grande Bretagne annulée

Une fois le choc du "coup dans le dos", selon les mots du Lorientais Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui estimait que "ça ne se fait pas entre alliés", la France déploie son arsenal diplomatique pour afficher sa colère. Dernier fait en date, cette rencontre annulée entre la ministre des Armées, Florence Parly, et son homologue ministre britannique. Elle était prévue cette semaine à Londres, mais a été annulée par la France.

Rappel des ambassadeurs américains et australiens

Samedi, Jean-Yves Le Drian évoquait "une crise grave", en dénonçant un "mensonge", une "duplicité", une "rupture majeure de confiance" et un "mépris" de la part des États Unis, de l'Australie mais aussi du Royaume-Uni. Il avait rappelé les ambassadeurs français en Australie et à Washington, mais avait jugé inutile de le faire pour Londres, taxant le Royaume-Uni d'opportunisme permanent. Le premier ministre britannique a voulu calmer le jeu, répondant que son pays avait "un amour de la France indéracinable."

Coup de fil entre Biden et Macron

Côté États-Unis, Joe Biden, le président qui paraissait ne pas voir le problème depuis quelques jours, a demandé un entretien au téléphone avec Emmanuel Macron... Il aura lieu dans quelques jours. Le président français ne demande pas des excuses, il va réclamer des explications sur ce qui s'apparente selon la France à une "rupture de confiance majeure." Car le problème est plus large : peut-on faire confiance aux États-Unis sur le dossier ukrainien, sur l'Afrique, à l'OTAN ? Pour le moment Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé en personne.

Attente de compensations

La France demande aussi à l'Australie comment elle entend sortir de ce contrat, et avec quelles compensations.