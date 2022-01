Crise en Ukraine : la France prête à déployer "plusieurs centaines" de militaires en Roumanie

"Plusieurs centaines" de militaires français sont prêts à être déployés en Roumanie, annonce ce samedi sur France Inter Florence Parly, la ministre des armées. La tension est montée d'un cran cette semaine entre la Russie et les Etats-Unis.

La résolution diplomatique est toujours une priorité pour la France face à la montée des tensions en Ukraine et entre la Russie et les États-Unis. Mais la ministre des armées, Florence Parly, a affirmé ce samedi sur France Inter que "plusieurs centaines de militaires français" étaient prêts à être déployés dans la Roumanie voisine. "Il y a la mise en place des conditions d'une possible intervention militaire de la Russie" en Ukraine selon elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon Florence Parly, le chef de l'Etat a indiqué, que "la France était prête, si l'OTAN le décidait, à déployer des éléments militaires en Roumanie, pays frontalier de l'Ukraine, pour pouvoir contribuer à cette réassurance." La ministre assure s'être rendue en Roumanie jeudi dernier pour "échanger sur cette question". Une réunion doit avoir lieu "très prochainement avec les membres de l'OTAN".

"Plusieurs centaines" de militaires français sont prêts à être déployés en Roumanie a expliqué Florence Parly pointant "la mise en place d'une possible intervention militaire de la Russie". Elle parle d'une "réassurance dans le cadre d'une alliance défensive."

Florence Parly prône le dialogue

Si des militaires français devaient être envoyés en Roumanie dans le cadre de l'OTAN, "ce n'est pas destiné à une quelconque escalade militaire", a-t-elle détaillé. "Nous sommes réalistes, lucides et donc nous nous préparons", assure la ministre. "Nous sommes prêts à défendre les pays qui aujourd'hui se trouvent au plus près de cette zone de tension dont l'enjeu premier est l'Ukraine", conclut-elle.