Crise en Ukraine, les forces navales se positionnent en Méditerranée, la base OTAN de Solenzara en Alerte ?

Si les discussions sur le plan diplomatique vont bon train dans l’optique d’éviter le conflit, sur le terrain militaire le mouvement est certain depuis quelques jours en Méditerranée. Quelles sont les velléités des parties engagées, les enjeux ou les risques ? L’analyse de l’amiral Pascal Ausseur, directeur général de l’institut Fmes (fondation méditerranéenne d’études stratégiques) :

Un Monde nouveau

"On entre dans un monde moins régulé avec des rapports de force de plus en plus désinhibés, explicites, les pays défendent leurs intérêts sans hésiter à montrer les muscles. Dans ce cas la Russie a le sentiment qu’elle a une fenêtre pour récupérer de l’espace géopolitique en Europe. La Russie a le sentiment que les États-Unis sont en fragilité, que les pays européens ne sont pas non plus dans une logique de puissance. La Russie se dit que c’est moment de jouer avec ce positionnement à l’Est de L’Europe avec le point clé qui est l’Ukraine. Au-delà des actions à la frontière Est de l’Ukraine et au Nord en Biélorussie, il y a aussi le positionnement de forces russes en Méditerranée orientale depuis la base de Tartous en Syrie."

L’ Ukraine enjeu de la partie © Maxppp - Patrick Lefevre

La plus forte concentration de forces navales depuis la guerre du Golfe

"A cette démonstration de puissance militaire russe sans surprise les États-Unis, et les forces de l’Otan essaient de répondre à ce défi en Méditerranée aussi. L’enjeu sur le plan naval tient en l’accès à la mer Noire et d’ores et déjà des bateaux russes ont quitté la Méditerranée orientale pour gagner cette autre mer,ce sont donc des menaces directes sur l’Ukraine qui s’expriment. Face à cela les forces de l’Otan, les USA, l’Europe qui développent un groupe aéronaval montrent que si les choses tournaient mal il y aurait des moyens de ripostes. Mon sentiment est que personne ne souhaite un dérapage, mais il y a un vrai risque lié à la concentration de moyens militaires dans un espace restreint car il peut y avoir des incompréhensions."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La Corse un porte avion de l’OTAN

"Je ne connais pas le niveau d’alerte de la base de Solenzara , il est vrai que si les choses tournaient mal, mais on en est loin, la Corse est un porte-avion insubmersible bien placé même si le théâtre d’opération est plus à l’Est avec L’Italie, la Crète il y a d’autres points d’appuis plus proches de la zones pour les forces de l’Otan."

