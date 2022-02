Emmanuel Macron est attendu à Moscou lundi, puis à Kiev mardi, pour tenter de trouver une sortie à la crise entre l'Ukraine et la Russie. Le chef de l'Etat français rencontrera ses homologues Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, alors que la tension est toujours vive entre les deux pays.

Crise en Ukraine : que faut-il attendre du déplacement d'Emmanuel Macron à Moscou et Kiev ?

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en 2017 à Versailles.

Toujours pas de sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Depuis la fin d'année 2021 et le déploiement de milliers de soldats russes près de la frontière ukrainienne, la tension est toujours vive entre les deux pays. Pour tenter de résoudre le conflit, Emmanuel Macron se rend à Moscou et à Kiev cette semaine. Le chef de l'Etat français rencontre le président russe Vladimir Poutine ce lundi, puis son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky mardi.

Que va faire Macron à Moscou et à Kiev ?

Les présidents russe et français vont "prendre le temps qu'il faudra pour faire le tour" des enjeux liés à la crise entre Kiev et Moscou, a indiqué l'Elysée vendredi. "Il ne s'agit pas de tout régler" mais de "se donner les éléments suffisants pour dire qu'on a les moyens" de faire baisser la tension. Contrairement à d'autres dirigeants avant lui, Emmanuel Macron se rend d'abord en Russie, avant de rejoindre l'Ukraine, car "le problème, c'est à Moscou qu'il faut le régler, pas à Kiev", en espérant un "bien meilleur impact" que si la tournée avait débuté en Ukraine.

Ce déplacement "est une séquence opérationnelle" pour Emmanuel Macron, qui va "aller au contact, engager la négociation dans les termes les plus clairs possibles", selon la présidence française. L'Elysée affirme également que cette "initiative" de la France, qui assume la présidence tournante de l'UE, est prise "en parfaite coordination avec les partenaires européens et les alliés, notamment avec le président américain Biden", à qui Emmanuel Macron a téléphoné mercredi. Selon le chef de l'Etat français, interrogé par le JDD ce dimanche, "notre rôle est préventif, il faut faire baisser la tension par le dialogue et éviter un conflit armé".

"La période récente a confirmé que lorsqu'on décide de ne pas parler, ce qui a été le choix des Européens l'an dernier alors que la chancelière Merkel et moi-même proposions un sommet UE-Russie, on ne peut régler aucun conflit", a déclaré Emmanuel Macron dans son entretien au Journal du dimanche.

Que vont se dire Macron et Poutine ?

Toujours d'après l'Elysée, les deux dirigeants russe et français sont décidés à "aller au fond des choses" lors de leur rencontre lundi, en examinant les mesures de "désescalade" dans la crise aux frontières de l'Ukraine. Lors de leur précédent échange téléphonique jeudi, Vladimir Poutine a dit à son homologue français : "Je t'attends, je veux avoir une conversation de substance avec toi, je veux aller au fonds des choses, tu es un interlocuteur de qualité".

La dernière rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine remonte à l'été 2019, lorsque le président français l'avait invité au Fort de Brégançon. Le chef de l'Etat devait se rendre à Moscou au printemps 2020 mais sa visite avait été reportée en raison de la crise sanitaire. Selon les informations du JDD, les deux hommes se verront dans l'après-midi, seuls avec les traducteurs.

Il est indispensable d'éviter une dégradation de la situation. - Emmanuel Macron au JDD

Le chef de l'Etat français explique que les deux hommes vont discuter "des termes de la désescalade. Il faut être très réaliste. Nous n'obtiendrons pas de gestes unilatéraux, mais il est indispensable d'éviter une dégradation de la situation."

Côté ukrainien, le président Zelensky, avec lequel Emmanuel Macron s'est également entretenu jeudi dernier, "l'a encouragé dans sa démarche pour le dialogue avec le président russe", a précisé l'Elysée. Le "signal principal" qui est attendu de la part de la Russie est qu'elle "démontre" qu'elle "n'a pas d'intention offensive" et n'engage "aucune incursion en Ukraine", après avoir massé quelque 100.000 soldats à ses frontières.

La France prend-elle un risque ?

En se rendant à Moscou et à Kiev, Emmanuel Macron se retrouve encore une fois au cœur de la crise, comme en 2017 sur la Libye, en 2019 sur le nucléaire iranien ou en 2020 sur le Liban, trois séquences dans lesquelles il s'était fortement impliqué, en vain. "C'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre des risques, sans s'entourer toujours des précautions indispensables", estime auprès de l'AFP Michel Duclos, ancien ambassadeur et conseiller spécial au centre de réflexion Institut Montaigne.

Dans la crise ukrainienne cependant, le président français avance prudemment, en prenant soin de consulter à chaque étape ses alliés. Face au chancelier allemand Olaf Scholz qui fait ses premiers pas à l'international, le chef de l'Etat, dont le pays assume la présidence tournante de l'UE, se pose aussi en leader de l'Europe. "La Russie ne souhaite pas parler à l'UE. En Allemagne, la nouvelle coalition n'a pas encore bien pris ses marques. Donc Macron est la voix de l'Europe dans le dialogue avec Poutine", résume Tatiana Kastouéva-Jean, de l'Institut français de relations internationales.

Emmanuel Macron a choisi de réactiver "le format Normandie", format qui associe la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine et qui est censé mettre en œuvre les accords de paix de Minsk dans les enclaves séparatistes du Donbass. Il s'agit de "la seule voie possible pour participer à la négociation", estime Jean de Gliniasty, expert à l'Institut de relations internationales et stratégiques, mais "le seul problème, c'est que ce format est paralysé depuis huit ans parce que les Ukrainiens n'en veulent pas".

Interrogée par le JDD, Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen, estime donc que "Emmanuel Macron prend un risque en allant à Moscou et à Kiev. Un plus grand risque encore serait de ne rien faire". Un échec pour le chef de l'Etat français pourrait avoir des conséquences sur la présidence française de l'Union européenne, ainsi que pour sa réélection, à quelques mois de la présidentielle.

Où en est la situation à la frontière ukrainienne ?

Ces dernières heures, la situation est toujours très tendue à la frontière ukrainienne. Le Renseignement américain estime que la Russie accentue les préparatifs d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine, et qu'elle dispose déjà de 70% du dispositif nécessaire à une telle opération. Selon des responsables américains, Moscou a déjà massé 110.000 soldats aux frontières de l'Ukraine et pourrait disposer de capacités suffisantes pour lancer une offensive dans deux semaines. Un premier contingent de soldats américains est arrivé samedi en Pologne.

Moscou dément toute volonté d'invasion, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité. La Russie a également annoncé des "manœuvres militaires" conjointes avec le Belarus, où elle a massé plusieurs bataillons au nord de Kiev et non loin de la frontière polonaise.

Pourtant, selon les conclusions du Renseignement américain, la Russie continue d'installer un dispositif militaire considérable autour de l'Ukraine. Il y a deux semaines, 60 bataillons de l'armée de terre étaient positionnés au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine. Vendredi, il y en avait 80 et 14 autres sont en transit en provenance du reste de la Russie, notamment de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

Selon Emmanuel Macron, "l'objectif géopolitique de la Russie aujourd'hui n'est clairement pas l'Ukraine, mais la clarification des règles de cohabitation avec l'Otan et l'UE."