Crise en Ukraine: "On tiendra tant qu'on pourra tenir" raconte un Périgourdin vivant à Kiev

Témoignage d'un périgourdin vivant à Kiev

En Ukraine, le scénario d'une invasion russe du pays prend de l'ampleur depuis que Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des entités sécessionnistes à l'Est de l'Ukraine (Lougansk et de Donetsk). De son coté, l'Ukraine a lancé mercredi la mobilisation des réservistes de son armée. A Kiev, la capitale, où vit Jean-Baptiste Alix, c'est un mélange d'inquiétude et d'incrédulité qui domine.

Ce qui était impensable il y a encore 48h peut paraître probable aujourd'hui. C'est cela qui est aberrant

Pour l'instant, les rues de Kiev sont encore paisibles et ils ne sont pas nombreux à croire une invasion russe de tout le pays. Pour des questions de sécurité, Jean Baptiste Alix a envoyé sa femme et ses deux filles "au vert", près de la frontière polonaise tout à l'ouest du pays. Des précautions qui ne semblent pas être dans l'air du temps : "Pour le moment, le discours des habitants c'est on reste parce que ça ne se passera pas ou de toute façon on se battra. Pas de fuir comme des lapins".

On tiendra tant qu'on pourra tenir

Jean-Baptiste Alix suit presque 24h sur 24h l'évolution de la situation. De nombreux ressortissants français ont quitté le pays. Mais il n'a qu'un seul souhait, pouvoir rester dans son pays d'adoption et continuer notamment à entrainer le week-end les enfants de Kiev au rugby. "On tiendra tant qu'on pourra tenir", confie- t-il. Depuis le Périgord, sa famille et ses amis lui répètent chaque jour par message qu'ils se tiennent prêts à les accueillir s'ils doivent fuir le pays.