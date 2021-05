Crise migratoire à Ceuta : la photo d'un bébé sauvé de la noyade fait le tour du monde

La photo a été postée ce mercredi 19 mai sur le compte Twitter de la Garde civile espagnole et elle est très largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit un sauveteur porter un nourrisson de deux mois à bout de bras pour le sauver de la noyade.

Interviewé par le journal espagnol "El País", le garde civil raconte qu'il ne savait pas "si le bébé était mort ou vivant" lorsque la photo a été prise. "Il était gelé, froid, il ne faisait pas de geste" explique le sauveteur de 41 ans. Selon les médias espagnols, le nourrisson âgé de deux mois est en bonne santé.

Les migrants immédiatement refoulés

Depuis lundi, autour de 8.000 personnes, un chiffre sans précédent, ont rejoint Ceuta, profitant d'un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain. Parmi eux, 5.600 ont déjà été expulsés vers le Maroc.

Ce mercredi soir, plus aucun migrant ne tentait d'atteindre à la nage l'enclave espagnole de Ceuta. Cette vague migratoire inédite a pour toile de fond la crise diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, qui ne décolère pas depuis l'arrivée le mois dernier en Espagne, pour y être soigné, du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, ennemi juré du Maroc.

"Les demandeurs d'asile et les migrants sont utilisés comme les pions d'un jeu politique entre le Maroc et l'Espagne", a déclaré Amnesty ajoutant qu'"environ 2.000 enfants non accompagnés" se trouvaient parmi la foule arrivée dans l'enclave.