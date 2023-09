Crise migratoire à Lampedusa : Gérald Darmanin se rendra en Italie "dans les prochains jours"

Alors que des milliers de migrants sont arrivés cette semaine à Lampedusa , le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra "dans les prochains jours" en Italie pour y rencontrer son homologue Matteo Piantedosi, a indiqué l'Élysée ce samedi.

ⓘ Publicité

Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec Giorgia Meloni. Le chef de l'État et la cheffe du gouvernement italien se sont engagés à "renforcer la coopération au niveau européen (...) pour trouver des solutions efficaces, immédiates et de plus long terme à cette crise", a précisé l'Élysée. Emmanuel Macron et Georgia Meloni ont aussi évoqué "l'action conjointe" qui pourrait être menée par Paris et Rome en Méditerranée, a ajouté la présidence française, sans plus de précision.

Entre lundi et mercredi, environ 8.500 personnes sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon les chiffres de l'agence des Nations unies pour les migrations. C'est plus que l'ensemble de la population de Lampedusa, petite île de 20 km carrés. Le centre d'accueil des migrants construit sur l'île italienne est prévu pour moins de 400 personnes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra de son côté dès ce dimanche à Lampedusa, à l'invitation de Georgia Meloni qui, à la tête d'une coalition de droite et d'extrême droite, dénonce une pression migratoire "insoutenable" pour son pays.