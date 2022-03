Dans la Vienne, de nouvelles places d'accueil ouvertes pour les réfugiés ukrainiens

La préfecture de la Vienne annonce l'ouverture de nouvelles places d'accueil réservées aux réfugiés ukrainiens qui arrivent dans le département. Des places réparties dans plusieurs villes et disponibles sur une courte durée.

De nouvelles places d'accueil sont mises en place dans la Vienne pour accueillir les "ressortissants ukrainiens fuyant la guerre", c'est ce qu'annonce la préfecture du département. Au total, 178 places d'hébergement temporaire sont disponibles dans quatre villes de la Vienne pour accueillir ces réfugiés ukrainiens.

50 places à Châtellerault, 50 à Montmorillon

En plus des 48 places disponibles à Chasseneuil-du-Poitou, et les 30 ouvertes au gymnase des Ecossais à Poitiers, 100 autres viennent ou vont être disponibles. D'abord, 50 places ouvertes depuis le jeudi 24 mars au gymnase Saint-Nicolas à Montmorillon. Et puis 50 autres places qui vont ouvrir mercredi prochain au gymnase du Sanital, à Châtellerault.