Dans le cadre du mois de l'Europe, l'Eurobus sillonne l'Alsace

Piloté par le Mouvement Européen Alsace, les Jeunes Européens Strasbourg et le Centre d'Information sur les institutions européennes, l'Eurobus sillonne l'Alsace durant tout le mois de mai pour sensibiliser et informer la population sur l'Europe. Des bénévoles de ces trois associations ont installé leur stand, samedi matin, sur la place du marché de Holtzheim.

"On y mange des frites, des gaufres et c'est le pays de Tintin", souffle Caroline, secrétaire générale du mouvement Européen Alsace, l'une des trois associations qui pilotent l'Eurobus . "La Belgique !" répondent en cœur Martin et Tom, deux habitants d'Holtzheim venus accompagner leurs parents au marché. Pour informer les plus jeunes, l'une des activités mise en place par les bénévoles consiste à relier chaque drapeau à un pays de l'Union Européenne, puis de les placer sur une grande carte étalée sur le sol. "Maintenant on a un pays avec un blason sur lequel il y a la mer et la montagne, une idée ?", tente encore Caroline. "La Suisse ?", tente Tom. "Ah non, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne !". Patiemment, la bénévole fait découvrir de nouveaux drapeaux aux deux garçons de 8 et 9 ans, jusqu'à ce qu'ils les aient tous placés sur la carte jaune et bleue.

Au cours d'un atelier, les participants devaient placer des drapeaux, puis les capitales, sur la carte de l'Europe. © Radio France - Paola Guzzo

Informer de manière pédagogique

A la clé, ils remportent un drapeau de l'Union européenne, et un tote-bag rempli de livrets et de goodies floqués des symboles européens... "C'était un petit peu dur parce qu'on ne connaissait pas tous les pays", reconnaissent les deux garçons, pour qui l'Union Européenne est "une union des pays pour ne plus faire la guerre". Ce qu'ils savent, ils le doivent notamment à leur père, Julien, qui ne regrette pas d'être venu sur le marché ce matin : "C'est très pédagogique, ils le voient un peu à l'école mais le fait de le revoir dehors, en week-end, en plus par beau temps, c'est vachement sympa".

Une trentaine de personnes se sont arrêtés au stand de l'Eurobus ce matin... Informer le public, c'est une mission primordiale selon Sabrina, chargée de mission du projet : "On ne se rend pas compte mais elle est vraiment partout autour de nous. J'ai fait mon échange Erasmus en Irlande grâce à l'Union Européenne et puis il y a des élections d'eurodéputés en France, ça a un impact sur la France et les pays de l'Union, avant de voter, il faut connaître. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de choisir les bonnes méthodes pour sensibiliser les personnes". Et ce n'est que le début de leur tournée, l'Eurobus sera au parc de la Bergerie, à Strasbourg, dimanche après-midi.