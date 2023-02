Dans le Grand Nancy, grand élan de solidarité après le séisme en Turquie et en Syrie

Presque trois jours après le séisme qui a dévasté le sud de la Turquie et la Syrie, la communauté turque de Lorraine est très mobilisée pour acheminer des vivres, des médicaments, de quoi lutter contre le froid alors que de nombreux survivants se retrouvent dehors.

Encore ce mercredi, beaucoup de dons ont afflué dans une boutique du centre commercial des Nations à Vandoeuvre où des bénévoles de l'association Nake sont mobilisés. Derrière le comptoir, Merve remplit des cartons les uns après les autres : "ça va directement dans notre ville natale. On met tout ce qui est hygiène, pots pour bébés, trousses de secours". La boutique est devenue une ruche où les dons affluent en permanence : des vêtements chauds, des couvertures notamment. Mais il y a une difficulté pour les camions qui partent en direction de la Turquie, c'est celle d'accéder rapidement aux victimes du séisme comme l'explique Emilie, membre de l'association Nake : "ils ne peuvent pas passer les frontières, il y a beaucoup de contrôles, il y a de l'attente et c'est quand même 4 000 kilomètres. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à destination avant une semaine".

Des difficultés à avoir des nouvelles

L'association appelle à faire des dons financiers pour acheter en Turquie du matériel et des vivres, pour tout acheminer de là-bas. Une mobilisation avec la crainte d'avoir perdu des proches. Emilie est originaire de la ville de Nurhak, aujourd'hui coupée du monde, sans réseau de communication. Elle n'a aucune nouvelle : "on ne sait pas. Il y a des décès. Il n'y a pas de mots pour expliquer cette douleur. On espère qu'on aura le moins de pertes de vie possible".

En attendant, Emilie met toute son énergie dans la récolte de dons. L'association Nake ouvre une permanence en forêt de Haye, allée des Merisiers tous les jours de 14 heures à 21 heures pour recueillir des dons.