Le sommet franco-espagnol se déroule ce lundi 15 mars à Montauban, avec Emmanuel Macron et Pedro Sanchez. Les deux pays ont des relations amicales, mais à la frontière avec l'Espagne, dans le sud de la Haute-Garonne, les échanges ne demandent qu'à être améliorés.

Dans le Val d'Aran, la frontière reste "mentale" entre la France et l'Espagne

La France et l'Espagne se rencontrent ce lundi 15 mars à Montauban, avec un sommet entre le président français Emmanuel Macron, et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. Le dernier sommet franco-espagnol remonte à Malaga, en 2017.

Les deux pays sont amis, et entretiennent de bonnes relations, mais dans les zones frontalières, la crise du coronavirus a aussi distendu un peu les liens, avec ses limitations de déplacement.

Cette frontière, on vit avec, au sud de la Haute-Garonne. Le Comminges français d’un côté, le Val d’Aran espagnol de l’autre. Depuis toujours, les échanges sont là. D'ailleurs le Val d'Aran est situé sur le versant nord des Pyrénées, naturellement tourné vers la France. Mais les connexions humaines sont parfois timides et ne demandent qu’à être améliorées.

Chacun a ses habitudes

Si proches, et si loin pourtant… La frontière, c’est d’abord dans la tête, estime Francés Boya, ancien président du conseil général du Val d’Aran, côté espagnol : "Une frontière qui est psychologique, qui est mentale plutôt. Alors là, il faut faire un travail, mais il faut aussi avoir des facilités administratives, pour collaborer".

C’est d’abord là que ça coince : l’administration. Avec les collectivités locales de part et d’autre, en plus des deux Etats centraux. Mais les Commingeois comme les Aranais, les Français comme les Espagnols n’ont pas attendu pour prendre leurs habitudes, rappelle Francés Boya : "les Aranais vont vers les hôpitaux de Toulouse, et les Français eux viennent souvent dans le val d'Aran pour se faire plaisir en montagne".

Ou pour venir faire des courses, car les Français sont nombreux chaque week-end à traverser la frontière pour s'arrêter à Les ou Bossòst, et acheter des produits meilleur marché en Espagne, comme les alcools, les cigarettes, mais aussi les produits de toilette en grands contenants, ou les chocolats. L'inverse est aussi vrai, car les Espagnols, eux, aiment fréquenter les supermarchés du Comminges pour le beurre et les produits laitiers, notamment.

Une culture commune, dans cette vallée pyrénéenne

Et puis il y a aussi une culture commune, dans ce territoire si particulier des Pyrénées, avec l’occitan, parlé des deux côtés. On l'appelle gascon en France, aranais en Espagne. On peut donc encore améliorer les échanges juge Alain Puente, le président de la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises, qui reconnaît cependant qu'il y a parfois une "inertie". L'élu commingeois mise notamment sur les échanges éducatifs : "nous travaillons sur le fait d'accueillir des élèves espagnols dans les écoles de notre côté, mais aussi au collège de Saint-Béat".

Une connexion avec la ligne SNCF

Autres projets en cours : une variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par le val d’Aran, et puis la piste cyclable Trans-Garona, le long de la Garonne. Des efforts à faire aussi niveau routier, avec un axe très emprunté par les camions.

"Sur les mobilités, on a beaucoup à faire" insiste Alain Puente. "Nos voisins espagnols sont très sensibles au transit routier franco-espagnol, et ils cherchent des solutions alternatives". Cela pourrait passer notamment par des cars transfrontaliers qui viendraient se connecter en gare de Marignac sur la ligne SNCF Montréjeau-Luchon, que la région Occitanie est en train de relancer. De quoi améliorer les liaisons entre le Val d'Aran et Toulouse.