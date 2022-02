Dans les Vosges, l'association Liouba Lorr'Ukraine attend de premiers réfugiés dès cette semaine

Ayant créé des échanges de longue date entre l'Ukraine et la Lorraine, l'association vosgienne Liouba Lorr'Ukraine se prépare à accueillir dans les tous prochains jours les premiers réfugiés qui ont quitté le pays à l'arrivée des troupes russes.

Les premiers réfugiés ukrainiens ayant quitté le pays depuis jeudi pourraient arriver en Lorraine dès le début de cette semaine selon l'association Liouba Lorr'Ukraine qui développe des échanges culturels avec l'Ukraine depuis plus de 20 ans, notamment à Tchernigov dans le nord de l'Ukraine. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 368 000 Ukrainiens auraient déjà quitté le pays pour rejoindre un pays voisin et fuir l'invasion russe.

L'association Liouba Lorr'Ukraine se prépare donc à accueillir des familles dont certains enfants ont pu venir en voyage en Lorraine ces dernières années. Des familles venues du nord de l'Ukraine, près de la frontière avec le Bélarus et qui ont réussi à s'échapper avant l'arrivée des troupes russes. Des familles qui pourraient arriver dès lundi ou mardi pour les premières avec un point de chute déjà identifié, explique Daniel Beddelem, le président de l'association : "nous avons la chance d'avoir des liens directs entre familles ukrainiennes et lorraines. Beaucoup de familles se sont déjà signalées pour accueillir leurs amis ukrainiens. C'est beaucoup plus facile pour les familles ukrainiennes qui ne sont pas complètement déstabilisées lorsqu'elles arrivent à la frontière polonaise sans destination". Les délais sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation à la frontière polonaise.

Une centaine de familles prêtes à héberger

Si certaines familles ont pu partir avant l'arrivée de l'armée russe, d'autres sont coincées. L'association a elle reçu plus d'une centaine de propositions d'hébergements dans la région et au delà. Elle a déjà pris attache avec des communes volontaires pour accueillir des réfugiés comme Thaon-les-Vosges par exemple.

Les avocats du barreau d'Epinal sont aussi mobilisés comme l'explique Me Yanis Zoubeidi-Defert, membre du conseil de l'ordre : "le rôle des avocats va être de les assister pour leurs demandes d'asile, il faut qu'on se mette en ordre de marche pour leur expliquer les choses, les aider à faire leurs récits et leurs demandes". Une quinzaine d'avocats vosgiens sont volontaires pour cette mission.