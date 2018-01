Alors qu'Emmanuel Macron est en visite à Calais pour parler de politique migratoire, portrait d'un réfugié venu d'Irak et installé désormais à Périgueux, en Dordogne. Amid, c'est son nom, a fui sa ville de Falloujah minée par la guerre et le terrorisme

Périgueux, France

Le président français est en visite à Calais dans le Pas de Calais ce mardi. Pour parler de sa politique d'immigration notamment.

En Dordogne, deux centres d'accueil pour demandeurs d'asile vont justement ouvrir d'ici mi-mars ou début avril à Montpon et Saint Aulaye.

Mais des Syriens, Érythréens, Afghans, ou même Irakiens sont déjà hébergés à Périgueux où ils apprennent le Français grâce au GRETA, le centre de formation professionnelle.

C'est le cas d'Amid. Un réfugié irakien qui a obtenu sa carte de séjour et compte bien vivre désormais en Périgord.

Cela fait deux ans qu'Amid est arrivé à Périgueux avec sa femme et ses deux enfants. Cet homme de 45 ans a fui la guerre et son pays l'Irak il y a près de 4 ans. Depuis qu'il est officiellement réfugié, il tente de s'intégrer et de trouver du travail.

Fuir la guerre et la mort

Amid travaillait donc dans le domaine de la sécurité à Falloujah, une grande ville à majorité sunnite à 90 km à l'ouest de Bagdad, la capitale quand la guerre a éclaté. Il raconte avoir vu ses voisins mourir dans des attaques parfois au gaz et puis les terroristes sont arrivés. Des terroristes d'Al Qaïda qui ont fait régner la terreur. Amid et sa famille ont donc pris le chemin de l'exil, sur les routes.

Et puis ils sont arrivés en France puis en Dordogne. Aujourd'hui, les deux enfants d'Amid vont à l'école, parlent déjà très bien le français. Lui n'en finit plus de remercier la France.

"On est traités comme des rois ici en France, tout est magnifique, merci la France, merci la Dordogne" dit Amid

Mais Amid s'inquiète toujours pour ses proches restés au pays. Et pour sa mère malade de 81 ans qu'il n'a pas vu depuis 5 ans maintenant.