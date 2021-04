Covid-19 : le pape appelle à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres dans son message de Pâques

En ce dimanche de Pâques, le pape François a exhorté la communauté internationale à partager les vaccins contre la Covid avec les pays les plus pauvres, avant la bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au reste du monde.

Pour ce deuxième dimanche de Pâques en temps de pandémie de Covid-19, le pape a appelé la communauté internationale à ne pas oublier les pays pauvres : "Dans l'esprit d'un « internationalisme des vaccins », j'exhorte donc toute la Communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres", a déclaré François, lors de son homélie en la basilique St-Pierre de Rome. Il a ensuite procédé à la bénédiction Urbi et Orbi (à la ville de Rome et au reste du monde). Jorge Bergoglio (de son nom civil), a également rendu hommage aux médecins et infirmiers en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, et a rappelé que "les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte".

"Faire cesser le fracas des armes"

"La pandémie est encore en cours ; la crise sociale et économique est très lourde, en particulier pour les plus pauvres; malgré cela - et c'est scandaleux - les conflits armés ne cessent pas et les arsenaux militaires se renforcent" a-t-il poursuivi. Le Pape a également appelé à "faire cesser le fracas des armes" dans "la bien-aimée et martyrisée Syrie", au Yemen et en Libye.

Il y a un an, le pape François avait, devant une basilique vide, appelé à un cessez-le-feu immédiat et à l'annulation de la dette des pays pauvres frappés par la crise. Cette année, le souverain pontife argentin s'est exprimé devant des bancs clairsemés, alors que l'Italie, de nouveau confinée, affiche plus de 110.000 morts de la Covid.