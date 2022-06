Une vie de réfugiés ukrainiens. Un couple et leurs six jeunes enfants tentent de s'installer à Nice en attendant de pouvoir rentrer chez eux à Kiev. Ils rêvent d'un travail, lui est dentiste, qui leur permettrait de pouvoir louer un appartement. Un parcours administratif compliqué.

De Kiev à Nice, une famille avec six jeunes enfants cherchent toujours logement et travail

"Pas facile de trouver un accueil avec nos six enfants âgés de 5 ans à 13 ans. Quand nous débarquons à huit, c'est bruyant !" Benjamin, Yullia et leurs enfants ont eu la chance d'avoir été accueillis dans une famille niçoise qui avait de la place. "Ils ont un espace indépendant et surtout nous avons un petit jardin et les enfants sont toujours dehors" explique Danielle, une mère de deux enfants qui, avec son mari, n'a pas hésité une seule seconde à leur ouvrir sa porte.

Cette famille ukrainienne a quitté Kiev en voiture après des jours sous terre dans la capitale au lendemain des premières frappes. "C'était le premier soir après l'anniversaire des cinq ans de notre plus jeune fils Mark, le 24 février. On est allé se coucher et dans la soirée, on est venu nous dire que la guerre avait commencé et qu'une bombe était tombée sur un immeuble près de la clinique où travaille mon mari. Nous nous sommes réfugiés dans des souterrains."

À la recherche d'une clinique pour travailler

Cent jours après, la vie à Nice n'est toujours pas simple. "Mon mari est dentiste, il était très apprécié à Kiev. Du reste, il reçoit toujours des appels de ses patients chaque semaine, et ici les réfugiés ukrainiens ont bien sûr besoin d'un dentiste. Mais c'est très difficile de travailler car nous ne parlons pas assez bien le français. Nous avons fait le tour des cliniques à Nice. L'une d'entre elle accepte de faire travailler mon mari, mais nous attendons l'autorisation de l'Agence régionale de santé (ARS). Le ministre Olivier Véran avait annoncé la possibilité pour les soignants venus d'Ukraine de pouvoir travailler. Les démarches administratives sont compliquées. Nous aimerions louer un appartement, mais les agences de location exigent trois mois de feuilles de paie."

Pourquoi Dieu a crée la Russie qui tue des Ukrainiens ?

Les six enfants sont scolarisés à Nice. Ils apprennent vite le français. "Nous évitons de parler de la guerre, mais ils entendent les informations et sont au courant. Notre plus jeune fils, Mark, fait souvent des dessins de bombes et de roquette. Dernièrement il m'a demandé : 'pourquoi Dieu a crée la Russie ?' Je lui ai demandé pourquoi il disait ça. Il m'a dit mais parce que les Russes tuent des Ukrainiens ! je ne sais pas quoi lui répondre. Les enfants ont peur de rentrer à Kiev."

Yullia Benjamin et leurs six enfants © Radio France - Violaine ILL/Yullia