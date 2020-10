De l'aide humanitaire part de Charente-Maritime pour l'Arménie

En Charente-Maritime, la communauté arménienne ne pouvait pas se résoudre à regarder de loin ce conflit qui oppose ses frères, ses cousins ou amis à l'Azerbaïdjan ... sans rien faire. Au delà des considérations politiques, depuis le 26 septembre, les arméniens des quartiers de Mireuil, de la Palice ou encore de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle se mobilisent pour envoyer de l'aide sur place.

Un camion de location a fait le tour ce week end pour récupérer tous les cartons patiemment constitués dans les appartements. Véronique, n'est pas arménienne, mais elle aide la communauté.

"On a ce qu'il faut pour les premiers secours, des pansements de compression d'urgence, des désinfectants, des médicaments, du paracétamol, mais aussi des couvertures, des duvets ... La protection civile a réagit très très vite pour nous aider, le secours Catholique a également participé, et on devrait même avoir des béquilles données par une pharmacie ce lundi."

Cartons et sac de couchage grand froid récoltés ce week end à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

C'est Artachez, un arménien qui vit en France depuis 15 ans maintenant qui conduit le camion. Il ira porter les dons à la Roche-sur-Yon. Ils seront ensuite déplacés dans un semi-remorque qui se rendra à l'aéroport de Marseille en fin de semaine. Un avion cargo qui regagnera l'Arménie.

Pour Artachez, "Cela nous brise le cœur, ce qui se passe dans notre pays. On veut nous faire croire que c'est de notre faute, mais franchement, _je connais mon peuple, on n'est pas agressif_."

"Un père a appelé son fils, et quelques minutes après, ils ont dû le repérer, il s'est fait bombardé."

Abrachyam Manouchikn, la présidente de l’association arménienne Ararat, a de la famille dans la zone du conflit. "De la famille de mon ex-mari, il y a des tatas, un grand père, et six hommes mobilisés en première ligne. On ne peu pas leur téléphoner sur leur portable pour prendre des nouvelles. Il y a quelques jours, un père a appelé son fils, et quelques minutes après, ils ont dû le repérer, il s'est fait bombardé. On ne voulait pas la guerre, juste vivre ensemble."

Les dons vont donc gagner Marseille dans les prochains jours. D'autres collectes seront organisées tout au long du mois d'octobre en Charente-Maritime. L'association arménienne Ararat à Villeneuve-les-Salines nous communiquera les dates et lieux précis dans les prochains jours.