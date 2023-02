De la Lorraine à la Turquie : le parcours de la solidarité pour les victimes du séisme

La salle Chepfer de la mairie de Nancy est transformée en véritable camp de bénévoles. Des dizaines de personnes y rassemblent depuis plusieurs jours des centaines de dons de vêtements, de nourriture et de médicaments venus de toute la métropole. De nombreux cartons sont désormais prêts à partir et un premier convoi viendra en récupérer une partie ce mardi. Un camion d'une capacité de 50 mètres cubes, attendu ce mardi d'abord à 7h30 à la mairie de Tomblaine avant de se rendre à 9h à Nancy.

ⓘ Publicité

Les instructions sont inscrites en turc pour permettre aux secours sur place de s'organiser. © Radio France - Arthur Blanc

"Ça fait chaud au cœur", sourit devant ce travail Murat Erpuyan, le président de l'association socio-culturelle "A ta Turquie", à Nancy. Bien sûr, les besoins en nourriture et en vêtements chauds restent important, mais désormais, la chaîne de solidarité entre dans une nouvelle phase. "Nous avons besoin d'argent pour pouvoir acheter des petits containers dans lesquels les victimes pourront s'installer à 8 personnes. Où nous pourrons installer un coin sanitaire et de quoi les mettre à l'abri", explique-t-il.

Des cartons déjà prêts à partir en Turquie. © Radio France - Arthur Blanc

Parce que sur place, la situation est de plus en plus critique. Parmi les bénévoles à se mobiliser pour les cartons, certains reviennent justement des zones sinistrées. Comme Jacques Rossignol, président de l'association Nake, les larmes aux yeux en se souvenant de sa mission dans son village natal de Nurhak. "On a retrouvé 150 corps, et les gens se débrouillent dans le froid. Il y a de vrais problèmes d'hygiène, les gens ne mangent pas pour ne pas avoir à faire de besoins."

Des étiquettes à coller sur les cartons pour aider les secours à s'organiser © Radio France - Arthur Blanc

Ce mardi, les premiers cartons seront donc envoyés à Eskişehir, une ville épargnée, d'où les secours dispatchent ensuite les dons. Cette ville aurait justement dû se jumeler avec Nancy prochainement. "Ça précipite finalement les choses, mais j'espère que dans le futur, les choses seront plus agréables", sourit Murat Erpuyan.

Dans un pays où sont déjà partis depuis mercredi dernier des médecins, des sapeurs-pompiers et des infirmières de l'association nancéienne Fire . Au total, une quinzaine de personnes dont le docteur Mahmut Gündeşli, urgentiste au CHU de Nancy et mobilisé car originaire de la zone touchée. Il a installé un hôpital de fortune dans une école encore debout de la ville d'Adiyaman, l'une des plus meurtries. "Chaotique n'est même pas le bon mot. On a traité des jambes cassées, des plaies pas bien soignées dans l'urgence. Les gens ont peur à chaque secousse comme cette jeune fille qui ne dormait plus et dont les parents sont venus car ils s'inquiétaient", décrit-il. Sa mission durera encore quelques jours, jusqu'à ce dimanche 19 février alors que la mairie de Nancy accordera prochainement une subvention de 2 000 euros pour l'association Fire.