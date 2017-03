De nombreux comptes Twitter victimes d'un piratage, dont celui du ministère de l'Économie

Plusieurs comptes Twitter ont été piratés mercredi matin par un message évoquant le référendum constitutionnel du 16 avril en Turquie et débutant par une croix nazie, notamment ceux du ministère français de l'Économie et d'Amnesty International.

"#Allemagne nazie #Pays-Bas nazis. Voici une petite claque ottomane pour vous. #Rendez-vous le 16 avril. Vous voulez savoir ce que j'ai écrit ? Apprenez le turc", indiquait le message, suivi d'une vidéo montrant des extraits de discours du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le ministère français de l'Économie a confirmé à l'AFP que son compte Twitter avait été piraté. "Le problème a été résolu", a-t-on précisé. De son côté, BBC News North America a publié un message sur son compte Twitter indiquant en "avoir temporairement perdu le contrôle". Plusieurs sites internet montraient également des captures d'écran montrant les comptes de l'homme politique Alain Juppé, de l'ancien champion de tennis Boris Becker ou encore du club de football du Borussia Dortmund piratés.

Hi everyone - we temporarily lost control of this account, but normal service has resumed. Thanks.

Cette attaque intervient alors qu'Ankara est en plein bras de fer avec plusieurs pays, l'Allemagne et les Pays-Bas en tête, après l'interdiction faite à plusieurs ministres de faire campagne auprès de la diaspora turque pour le oui au référendum du 16 avril sur l'augmentation des pouvoirs du président. Elle intervient également le jour des élections législatives aux Pays-Bas, considérées comme un baromètre du populisme en Europe.

Twitter a confirmé le piratage de nombreux comptes, dus à une "application tierce", a indiqué un porte-parole du réseau social. Il a précisé que les autorisations accordées à cette application avaient été "immédiatement retirées". L'application Twitter Counter, qui se présente comme le premier fournisseur de statistiques sur Twitter, a elle aussi confirmé les piratages, et a annoncé lancer une enquête.

We're aware that our service was hacked and have started an investigation into the matter.We've already taken measures to contain such abuse