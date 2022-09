De retour d'Ukraine, l'archevêque de Reims salue un peuple "uni" et "désireux de se battre" pour sa liberté

Éric de Moulins-Beaufort vient de passer 48 heures en Ukraine pour montrer sa "solidarité" et sa "fraternité" aux Ukrainiens. L'archevêque de Reims, également président de la Conférence des évêques de France, se dit frappé par leur "ardeur, leur unité et le désir de se battre pour leur liberté".

Éric de Moulins-Beaufort a passé deux jours en Ukraine, en fin de semaine dernière, pour "montrer la solidarité et la fraternité" de la conférence des Evêques de France - dont il est président - aux Ukrainiens. Il s'est rendu jusqu'à la capitale, Kiev, où il a rencontré des responsables religieux, l'ambassadeur de France ainsi que des habitants des villes d'Irpin et Boutcha, ville martyre où des centaines de corps ont été découverts.

L'archevêque de Reims revient frappé par "l'ardeur des Ukrainiens, leur unité, leur désir de se battre pour leur liberté, avec la conscience d'être forte que, pour eux, c'est une manière de se lier à l'Europe".

Les Ukrainiens ne veulent pas être colonisés, ils veulent être un État libre, qui participe à la vie européenne. - Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims

Le message qu'il a souhaité leur porter, c'est "l'amitié des Français et des catholiques français."

L'archevêque de Reims frappé par cette image de "la vie qui reprend"

Eric de Moulins-Beaufort ne s'était jamais rendu sur un terrain de guerre avant ce déplacement, prévu depuis le mois de juillet. "Ma prière, c'est qu'ils puissent se battre avec beaucoup de force et de courage, sans laisser leur colère devenir de la haine, parce qu'il faut pouvoir préparer un jour la paix."

Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi 21 septembre 2022. Copier

Il se dit surpris par cette image de la vie qui reprend. "A Kiev, on ne voit plus beaucoup de traces de cette guerre. A Irpin, on voit des tas d'immeubles qui ont été abîmés, détruits, soufflés, c'est assez impressionnant. Mais il y a des zones où les maisons sont debout et où les gens habitent de nouveau tranquillement."

Même si, selon lui, tous portent le sentiment d'avoir été traités "comme des gens de seconde zone, avec une armée, en face d'eux, qui avait la volonté de les humilier." Il revient de se voyage rempli "d'admiration pour ce peuple" et "d'espoir", sur le fait que l'Ukraine parvienne à "reconquérir son territoire". Et espère que la paix puisse s'installer.