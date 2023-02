"Des images qui vont rester en nous à vie" : de retour de Turquie, un pompier toulousain témoigne

Il s'appelle Gilles Sabatier, il a 50 ans, il est pompier professionnel à Colomiers. Et il a participé avec Victor Martinez, un autre pompier columérin, à une mission de sauvetage en Turquie. La Turquie et la Syrie qui ont été frappées, le 6 février dernier, par un séisme qui a fait plus de 41.000 morts selon le dernier décompte. Gilles Sabatier a passé huit jours sur place et accepté de livrer son témoignage à France Bleu Occitanie quelques heures après son retour en France. Extraits.

C'était votre première mission à l'international. Ça restera un moment fort dans votre carrière ?

Oui, ça a été une première mission de grande ampleur, mais une réussie en plus. Même si nous n’avons sauvé que deux personnes, c'est extraordinaire d’avoir pu le faire dans ces conditions-là. Mais le retour est compliqué.

En arrivant il y a huit jours en Turquie, vous avez tout de suite entamé votre mission sauvetage, dans les ruines ?

Oui, on s'est présenté sur site. D'habitude, on a toujours un petit laps de temps pour se préparer, pour installer notre base, mais là, vu les conditions. Les autorités locales ont décidé d'engager une équipe à la seconde près où on est arrivés. Donc on a divisé l'équipe en deux : une première partie sur le terrain pour commencer les recherches et une deuxième pour construire notre camp de base pour pouvoir aussi se poser et se reposer.

Ce séisme un peu plus de 40.000 morts en Turquie et en Syrie. Mais même en tant que pompiers aguerri, ce sont des images que vous n’aviez encore jamais vues ?

Dans mon métier, effectivement, on est régulièrement confronté à la mort, il n'y a pas de souci. Mais là, effectivement, c'est à grande ampleur. D'où l'intérêt d'avoir des missions comme celle-ci, où on arrive à ressortir des gens des décombres : ça compense avec la difficulté. Après, on est tous conscients que ce sont des images qui vont rester en nous à vie. Je pense qu'on essaye de faire avec. On a un suivi.

Vous êtes rentré de Turquie hier matin. Quand est-ce que vous allez reprendre le travail à Colomiers, la vie courante ?

Normalement lundi. Je vais retourner au SDIS, là, tout à l'heure, reprendre un premier contact et lundi, normalement, je suis de garde. On n'a pas le choix, ça fait partie des contraintes. Quand on s'engage dans ce type de missions, on sait que derrière il faut reprendre. Après, dans quelles conditions ? On verra. Pour l'instant, les nuits sont courtes : l'intervention a été compliquée et on a créé une bulle entre nous, les 36 personnes de la mission, plus trois chiens. Et c'est cette bulle qui est dure à rouvrir et on se manque tous terriblement.

Retrouvez l'interview complète de Gilles Sabatier en vidéo ci-dessus.