De retour du Maroc, le président du GSCF de Villeneuve d'Ascq raconte : "Des villages sont totalement rasés"

De par ses contacts dans le pays, est la seule ONG française à avoir été autorisée à intervenir au Maroc, quelques jours après le séisme qui a fait près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés. Pendant huit jours, des pompiers du Groupe secours catastrophe français (GSCF) ont aidé sur place les sinistrés, et plus particulièrement ceux qui vivent dans la région de Taroudant, à l'est d'Agadir.

"Résilience"

"Ce sont des villages totalement isolés, qui sont à plus de 1 200 mètres d'altitude, raconte Thierry Velu, pompiers dans le Pas-de-Calais et président du GSCF, basé à Villeneuve d'Ascq. Pour y accéder, nous devions réaliser plus de 4 h de marche parce que les routes sont totalement impraticables en véhicule, notre matériel a été porté par des ânes."

Sur place, comme le raconte Thierry Velu qui vient de rentrer en France, les bénévoles des deux équipes du GSCF ont réalisé des recherches, pratiqué des soins, et ont fait remonter au siège les besoins de la population en matériel.

"Des villages sont totalement rasés, poursuit Thierry Velu, invité ce mardi du 6-9 de France Bleu Nord . Souvent, ce sont les grandes villes qui sont qui sont aidées en priorité, voilà pourquoi nous devions nous rendre sur place, c'était important pour nous."

Parmi les choses qui ont marqué le pompier humanitaire lors de cette opération : "La détermination des Marocains. Il y a une forte résilience. Ils ont perdu leur maison mais disent 'on refait notre vie, on va reconstruire' et ça, c'est important. Je ne sais pas si nous, demain en France et dans d'autres pays, on saurait être déterminés comme eux."