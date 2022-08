Début des commémorations pour le 80ème anniversaire du raid de Dieppe

Le 19 août 1942, 6 000 soldats alliés débarquaient sur le sol dieppois pour libérer la France et ouvrir un nouveau front, à l'ouest, face à l'armée allemande. L'opération baptisée "Jubilee" sera un échec. Mais huit décennies plus tard, Dieppe et ses habitants n'oublient pas le sacrifice des Alliés.

Des drapeaux canadiens et américains flottent sur le front de mer à Dieppe. Au pied de ses drapeaux, des tentes militaires ou des Jeeps… Pour le 80ème anniversaire du raid de Dieppe, l'association 89ème DI US, met en place son traditionnel camp militaire d'époque. Une façon de rendre hommage aux soldats morts, blessés ou emprisonnés suite à l'opération Jubilee, le 19 août 1942. Ce jour-là, les forces alliées débarquent : 6000 soldats (5000 canadiens, 1000 américains, une centaine de britanniques et quinze français du commando Kieffer. Mais le débarquement est un échec et les Alliés subissent de lourdes pertes : 1200 soldats morts ou disparus, 1500 blessés et 2000 prisonniers.

"Ils venaient nous libérer", Michèle, habitante de Dieppe.

Michèle est venue en famille au camp militaire. Le 19 août 1942, elle était à quelques kilomètres de Dieppe. "C'est une date importante, assure-t-elle. Tous les Canadiens qui sont morts, il y en a une quantité… Ils venaient nous libérer". Rendre hommage aux soldats canadiens et leurs descendants, c'est l'objectif du président de l'association 89ème DI US, Karl Thomas : "On a du respect les uns envers les autres, parce qu'on essaye de relater la vie que leurs familles ont vécu. Quand ils viennent ici, ils sont étonnés de voir autant de matériel et de tenues". Le maire de la ville, Nicolas Langlois, souligne lui _"un drame humain sans précédent dans la ville de Dieppe_. Depuis 80 ans, c'est une commémoration qui est ancrée dans la population".

Daniel est venu de la Manche avec sa Jeep. © Radio France - Pierre Frasiak

Pour faire vivre ce camp militaire, des passionnés viennent parfois de loin. Daniel habite dans la Manche, il fait volontiers visiter sa Jeep : "Je l'ai récupéré chez un particulier. J'ai fait la mécanique et la carrosserie dessus, puis je l'ai démonté entièrement pour la remettre en état, au plus près de la réalité". Les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition de jerricanes, élément indispensable lors d'un conflit armé.

Thimothée, habillé en soldat d'infanterie américain, présente des jerricanes de différentes armées. © Radio France - Pierre Frasiak

Locaux et touristes répondent présents. Le camp militaire est ouvert jusqu'au dimanche 21 août. La veille un bal populaire se tiendra à partir de 20 heures, tenue d'époque conseillée.