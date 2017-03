Début des vacances de Pâques ce week-end pour les Européens

Les vacances de printemps débutent ce week-end pour les académies de Paris, Créteil, Versailles et Montpellier. Nos voisins européens attendent aussi avec impatience ces vacances de Pâques. Pâques, l’une des plus anciennes fêtes occidentales, qui se célèbre différemment selon les pays européens.

Les écoliers de la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) sont les premiers à être en repos, depuis samedi et jusqu'au 18 avril. La fin de la classe sonnera ensuite pour la zone B (Strasbourg, Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Rouen) qui sera en repos du samedi 8 au lundi 24 avril. Enfin, après un peu d'attente, ce sera le tour de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) qui arrêtera les cours le samedi 15 avril pour reprendre le mardi 2 mai.

Les Italiens et les Espagnols n'ont pas eu de vacances depuis Noël

Nos voisins européens vont pouvoir aussi profiter des vacances de printemps. Il faudra attendre le 8 avril pour les allemands, les suisses ou encore les luxembourgeois. Pour certains ces vacances de Pâques sont une vraie libération. Les Italiens et les Espagnols n'ont pas eu de vacances depuis Noël. Les Espagnols qui d'ailleurs n'auront qu'une seule semaine de vacances. Contrairement à la plupart des petits européens.

Une des plus anciennes fêtes de la tradition occidentale

Pâques c'est l’une des plus anciennes fêtes de la tradition occidentale. En France on va chercher les œufs apportés par les cloches ou bien le lapin selon les régions. Mais qu’en est-il des autres pays d’Europe? En Allemagne ce sont bien les lapins qui apportent des chocolats dans les nids fabriqués la veille par les enfants. En Hongrie, la tradition veut que les hommes vaporisent les femmes de parfum. On déguste un agneau rôti le dimanche de Pâques en Italie, tandis que le lundi est réservé aux sorties pique-nique en famille. En Angleterre ce n'est pas l'agneau mais le jambon qui est servi à Pâques, le cochon étant symbole de chance pour les Anglais. Enfin en Suède, Pâques a des airs d'Halloween : les enfants se déguisent en sorcières et vont de porte en porte pour réclamer des bonbons.

