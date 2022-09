Décès d'Elizabeth II : le maire de Reims rend hommage à "une cheffe d'État qui a marqué des générations"

"Je ressens beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse. C'est une page qui se tourne". Au lendemain de la mort d'Elizabeth II, le maire de Reims salue, sur France Bleu Champagne Ardenne, une "reine de cœur, pas seulement des Britanniques, mais aussi pour beaucoup d'Européens." Et notamment pour la Ville de Reims qui noue des liens forts avec le Royaume-Uni.

Reims est jumelée avec la ville de Canterbury depuis plus d'un demi siècle, depuis 1962. Il y existe également le partenariat, noué en avril dernier, avec la délégation britannique olympique. "Nous allons, dès 2023, accueillir 200 athlètes britanniques qui vont poser leurs valises ici", souligne Arnaud Robinet, qui évoque "des liens historiques".

"Une rue, un jardin ou un parc" de Reims bientôt au nom d'Elizabeth II

"Reims est aussi la Cité des Sacres des rois de France, rappelle le maire de Reims. Et on connaît les liens entre la monarchie française et la monarchie britannique, avec des hauts et des bas, bien évidemment. Mais ce sont des liens qui sont historiques." Arnaud Robinet, se souvient également que la Reine aimait "passionnément" la France, mais aussi ses vins, dont le champagne.

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi 9 septembre Copier

Il envisage ainsi de rendre hommage à la reine d'Angleterre, en renommant "une rue, un jardin ou un parc, Elizabeth II". Une annonce qui suscite beaucoup de réactions chez ses administrés. "J'ai vu des Rémois féliciter l'idée, d'autres se poser des questions. Mais ce que je souhaite, c'est rendre hommage à une cheffe d'État qui a marqué son époque et qui a marqué plusieurs générations. Donc il me semblait important qu'on puisse rendre hommage à la reine Elizabeth."