Déconfinement : L'ile Maurice se répare selon la rouennaise Aurélie Duconseille

30 avril 2020 : Aurélie Duconseille, installée à Maurice depuis 8 ans, se félicite de la gestion de la crise du Covid-19 par les autorités Mauriciennes. L'Ile se prépare au déconfinenemt le 4 mai.

Originaire de Rouen, Aurélie Duconseille est en poste à Maurice depuis 2012 . Représentante médicale pour la société Danone dans le secteur de l'alimentation infantile, elle a, pendant cette crise sanitaire, veillée à l'approvisionnement réguliers des pharmacies et des grandes surfaces.

On va sortir du confinement le 4 mai, en trois étapes.

Si le Covid-19 a l'air de laisser un peu tranquille les mauriciens, le déconfinement annoncé pour le 4 mai sera très encadré. Trois Phases bien distinctes qui font suite à un confinement total de 9 jours et à des règles de vie très strictes encore aujourd'hui.

Si on sort, et que ce n'est pas notre jour, ça va être noté sur notre certificat de moralité, et cela peut nous poser des problèmes pour plus tard" .