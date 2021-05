Déconfinement : le Royaume-Uni manque de bière

Le 12 avril dernier, c'est la libération pour les britanniques. Ils peuvent enfin siroter un verre en terrasse et la bière coule à flot. Peut-être un peu trop. Car trois semaines plus tard, les patrons de pubs sont presque à sec rapporte le Daily Mail. L'euphorie de la réouverture et un temps froid mais ensoleillé ont boosté les ventes, trois fois supérieures aux attentes. Des résultats exceptionnels dans la mesure où seules les terrasses ont le droit d'accueillir de la clientèle. Face à ce risque de pénurie, le géant Heineken a rationné ses livraisons à trois fûts par pub et par semaine.

Une pénurie qui fait réagir les internautes français à l'approche du 19 mai et de la réouverture des terrasses chez nous.

