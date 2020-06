Déconfinement : les frontières entre la Moselle-Est et la Sarre rouvrent dans la nuit de dimanche à lundi

Fermées à cause de la crise du coronavirus le 16 mars, les frontières entre la Moselle et la Sarre rouvrent officiellement dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ce qu'indique sur Twitter le représentant du ministre fédéral sarrois de l'Intérieur. Une nouvelle qui réjouit le député LREM mosellan Christophe Arend, qui est aussi président du groupe d'amitié franco-allemande à l'Assemblée Nationale.

Il y a dix jours, la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, Amélie de Montchalin, s'était rendue en Moselle, à Petit-Rosselle et Grosbliederstroff, zone frontalière entre la Moselle-Est et la Sarre. Elle avait reconnu que cette fermeture des frontières avait été trop brutale pour les Mosellans : "Ce qui est la clé, ce que l'on puisse travailler à ce que cela ne se reproduise plus. On doit dire qu'on a été dans une situation exceptionnelle, très surprenante. Maintenant, il est clair pour nous, que nous devons travailler à ce que dans le futur, si besoin, on fasse différemment et que ce ne soit pas aussi brutal."