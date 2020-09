Des chercheurs découvrent 13 cercueils égyptiens encore scellés au sud du Caire

Facebook du Ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien

13 cercueils de plus de 2500 ans découverts dans un puits funéraire en Égypte, au sud du Caire, ce dimanche 6 septembre 2020.

C'est une sacrée découverte qu'ont fait des chercheurs à 30 kilomètres du Caire en Égypte, dans le désert de Saqarrah : 13 tombes retrouvées 11 mètres en dessous du sol, dans un puits funéraire. Des sépultures empilées les unes sur les autres, certaines seraient royales, d'autres plus modestes, mais toutes sont incroyablement conservées. Elles seraient datées de plus de 2500 ans. On peut même apercevoir des traces de peintures sur certains coffres.

Une découverte qui pourrait relancer le tourisme ?

Une véritable aubaine pour le ministre des antiquités, Khaled El-Enany, qui en profite pour faire la promotion du tourisme en Égypte dans une vidéo sur le réseau social Twitter :

L'Égypte a rouvert ses frontières aux touristes sans obligation de test PCR pour le Covid-19 depuis le mardi 1er septembre.