Découvrez les lauréats 2017 du Prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia

Le Prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia, créé en 2013, a révélé ce jeudi les lauréats pour 2017. Prune Antoine, Gil Skorwid et Jan Zappner sont récompensés pour "Les bruits de la guerre en plein coeur de l'Europe". Robenson Henry est récompensé pour "Le prix d'une pièce d'identité".

Le Prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia récompense tous les ans une réalisation multimédia publiée sur un site de presse français, et une réalisation multimédia publiée sur un site de presse haïtien. Voici les lauréats pour 2017, annoncés ce jeudi. Prune Antoine, Gil Skorwid et Jan Zappner sont récompensés pour "Les bruits de la guerre en plein cœur de l'Europe". Robenson Henry obtient de son côté le Prix du reportage multimédia haïtien pour "Le prix d'une pièce d'identité". Ce Prix Philippe Chaffanjon, créé pour promouvoir les talents journalistiques français et haïtiens, sera remis aux deux lauréats jeudi soir lors d'une cérémonie à la Maison de la radio, à Paris.

Les bruits de la guerre en plein cœur de l’Europe

"Les bruits de la guerre en plein cœur de l’Europe" est un reportage sans frontière, de trois journalistes de nationalités différentes : française, allemande et lituanienne pour une incursion dans trois pays. Dans l’enclave russe de Kaliningrad, en Lituanie et en Pologne pour comprendre comment et pourquoi, depuis l’annexion de la Crimée et la guerre hybride dans l’est de l’Ukraine, la région entière a basculé dans l’inquiétude, voire la paranoïa.

► Le reportage sur le site de Mediapart

Le prix d’une pièce d’identité

Ce reportage, qui décroche le Prix du reportage multimédia haïtien, montre le calvaire multiforme que des millions d’haïtiens sont obligés de subir pour se procurer une carte d'identité, un extrait des archives, un passeport ou un permis de conduire.

► Le reportage sur le site radiokiskeya.com

Composition du jury 2017

Le jury de cette quatrième édition Prix Philippe Chaffanjon, présidé par Florence Aubenas, réunit des journalistes et personnalités des médias :

Matthieu Aron (L’Obs), Florence Aubenas (Le Monde), Alexandre Brachet (UPIAN), Charlotte Chaffanjon (Le Point), Jacques Expert (RTL), Guillemette Faure (Le Monde), Olivier Geay (RTL), Yves Harté (Sud-Ouest), Pierre Haski (Rue89), Jean-Paul Kauffmann (écrivain), Isabelle Labeyrie (Franceinfo), Franck Moulin (BFM), Patrick de Saint-Exupery (Revue XXL), Fanny Stenneler (France 2) et Jean-Marie Théodat (attaché de coopération universitaire Français en Haïti).

Chaque lauréat remporte 2.500 euros, et verra son reportage publié sur les sites des partenaires médias du Prix.