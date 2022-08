"Déjà six mois de guerre, impensable ! " : à Poitiers, des Ukrainiennes témoignent

Esenia et Gulnara, fille et mère, réunies à Poitiers.

Elles se préparent pour la manifestation de ce mercredi soir. A 19h, l'association Ukraine Libre appelle au rassemblement devant la mairie de Poitiers, commémorant les six mois du début de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, mais aussi la fête nationale de l'indépendance. Mais surtout Gulnara et Esenia, la mère et la fille, s'apprêtent à se dire au-revoir. Samedi, Gulnara reprendra le chemin de sa ville, Dnipro, sous le ballet incessant des avions russes, pour rejoindre le reste de la famille. "Moi, je reste ici, chez ma tante", raconte l'adolescente de 17 ans, posée et souriante.

"Depuis le 24 février, on lui propose de venir, de nous rejoindre à l'abri, souligne sa tante Alina Berton, installée en France depuis 2003. Mes deux filles ont le même âge, et sa vie est à l'arrêt, plus de lycée, plus de copines à aller voir." Esenia a fini par accepter. "Même si la guerre continue, j'ai l'impression que ça ne sera pas un départ définitif", explique-t-elle. Le voyage est compliqué, deux jours et demi de bus et de train, mais faisable. D'ailleurs Gulnara va repartir.

Les démarches effectuées, la maman va rentrer en Ukraine

Depuis vendredi dernier et leur arrivée dans le Poitou, Esenia, Gulnara et Alina ont effectué toutes les démarches nécessaires pour la régularisation de la situation de l'ado. "C'est plus compliqué comme elle est mineure et qu'elle ne parle pas Français, mais elle sera sous ma responsabilité, dans ma maison", souligne sa tante.

A présent, Gulnara prépare son retour à Dnipro. "Je reste mobilisée sur place : avec mon mari qui a rejoint l'armée, mon fils aîné qui est mobilisable, mes parents et mon cousin que j'accueille, précise la mère de famille. Mais surtout, je travaille à la mairie et l'effort de guerre est permanent. En ce moment, on prépare l'hiver avec toutes les denrées récoltées dans les champs".

406 cartes de séjour de six mois ont été délivrées dans la Vienne, 364 dans les Deux-Sèvres depuis le début de la guerre. Pour l'instant, Esenia compte rester quelques temps en France, étudier à distance et surtout se défaire du quotidien de la guerre et de ses dangers.