Départ des chasseurs alpins du 27e BCA en Roumanie : "On va là-bas pour défendre le flanc est de l'Europe"

250 chasseurs alpins d'Annecy partent ce lundi après-midi en Roumanie avec d'autres forces françaises et belges pour constituer une force de défense de l'Otan près de l'Ukraine. "On est capable d'opposer la réaction appropriée à toute évolution de la situation" souligne de commandant du 27e BCA.

250 militaires du 27e BCa de Cran-Gevrier à Annecy (Haute-Savoie) partent en Roumanie à partir de ce lundi après-midi. Ils seront intégrés au sein de l'OTAN avec 250 autres militaires après l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie. Sur France Bleu Pays de Savoie, le général Vincent Minguet, chef de corps du 27e BCA explique qu'il s'attend à remplir plusieurs missions en Roumanie, de l'assistance aux réfugiés, jusqu'aux missions de combat.

France Bleu Pays de Savoie - Quelle seront vos missions sur place en Roumanie ?

Général Vincent Minguet - On part là-bas pour défendre la France et les Français et pour cela la France remplit ses responsabilités au sein de l'OTAN dont l'un des fondements est la solidarité stratégique. Nous serons sur place pour rassurer nos partenaires et renforcer la défense sur le flanc est de l'Europe. On est capable de réagir face à toute évolution de la situation. Dans un premier temps, on n'est pas complètement et pas directement impliqués mais on est pleinement concernés.

Vous partez pour une mission de combien temps ?

Je ne sais pas du tout, nous verrons bien. Nous partons avec trois compagnies d'infanterie du 27e BCA, des soldats capables de débarquer à pied, un escadron de cavalerie avec des chars d'assaut. J'aurai également une compagnie de lanciers belges qui sont de l'infanterie. Et sur place, au sein d'une brigade internationale nous aurons des renforts d'artillerie, du renseignement, du génie, et d'autres composantes nous permettant de mener un combat complet si la situation l'exigeait.

Serez-vous chargé de l'acheminement des armes envoyées par les pays européens pour l'Ukraine?

On se prépare à tout un panel de missions et le spectre est large. Cela va des mission d'assistance à la population, avec éventuellement l'évacuation de ressortissants jusqu'aux missions de combats armés plus lourds. On est prêts à toutes ces missions.

D'autres soldats français partent en Estonie, pays membre de l'OTAN frontalier de la Russie pour le même type de mission ?

En Estonie, il s'agit d'une mission de rassurance sur le flanc des pays baltes. C'est un renforcement de la mission existante alors qu'en Roumanie, c'est une nouvelle mission.

Vous vous attendiez ces dernières semaines à être mobilisés ?

Depuis un mois, nous étions en alerte, jusqu'à être prêts à être déployés en 24h, ce qui est désormais le cas.