Depuis l'Alsace, ces Russes aident leurs compatriotes à éviter la mobilisation

La Russie continue sa mobilisation partielle de "300.000" hommes même si de nombreux médias russes indépendants évoquent une mobilisation bien plus importante. Il s'agit officiellement de réservistes mais les critères de sélection restent flous et cette mobilisation a déjà provoqué de nombreuses manifestations en Russie.

En Alsace, certains Russes sont aujourd'hui très inquiets. Inquiets pour leurs compatriotes menacés d'être envoyés dans l'armée. Mais aussi pour leurs proches restés en Russie. C'est le cas de cette étudiante strasbourgeoise arrivée en France il y a un peu plus d'un an.

"Je ne dors pas ces derniers jours. J'ai mon frère en Russie, qui est théoriquement inapte au service militaire, mais maintenant on comprend très bien qu'il ne s'agit pas d'une mobilisation partielle comme dit Poutine. Ils prennent tous. Il y a même des hommes handicapés qui ont reçu leur ordre de mobilisation. Si tu es homme russe, tu peux être mobilisé. Cela fait peur. Je passe mes nuits et mes jours à chercher des informations pour savoir comment faire venir mes proches en Europe. Mais maintenant c'est impossible" dit-elle. Même inquiétude pour cette autre Russe, habitante de Strasbourg elle aussi.

"Il y a beaucoup d'inquiétude. J'ai ma famille à Moscou. Frère et cousins. Mon mari est français, on pensait qu'un jour on allait revenir vivre à Moscou. Deux jours avant la guerre, on se disait c'est pas possible, c'est du bluff. Mais maintenant la stratégie c'est plutôt de se préparer au pire du pire. Il n'y a pas vraiment ni d'optimisme ni d'espoir" explique-t-elle.

Alors plusieurs des ces Russes d'Alsace dégoûtés par la guerre du Kremlin en Ukraine ont décidé de soutenir les réfugiés ukrainiens. Mais aussi d'aider leurs compatriotes à fuir leur pays. Ils ont créé une association dont fait partie Anna, juriste en droits humains installée à Colmar.

Aider à fuir la mobilisation

"J'ai une petite communauté de juristes. Ils connaissent plein de monde. Pour aider les gens qui sont dans les files d'attente à la frontière. Ou les gens qui ont reçu des lettres de mobilisation. On donne plein de conseils pratiques. Ou on aide carrément les gens à fuir. On leur paye des hôtels. Les gens ne savent pas comment faire pour sortir du pays. C'est compliqué. Depuis la mobilisation, depuis une semaine, je ne fais que cela. C'est mon moyen d'aider les Ukrainiens. Parce que plus de gens sortent, moins il y aura de gens en Ukraine" explique Anne.

Mais tous ces gestes peuvent très cher. "Je fais tout ce que je peux pour informer le public russe sur mes réseaux sociaux sur le régime poutinien. Je ne peux plus rentrer en Russie car je peux être emprisonnée pour 10 ans en Russie" souligne l'étudiante strasbourgeoise.

"Je sais que je ne vais plus rentrer. J'ai des amis là bas, j'ai ma grand-mère là bas. C'est ça qui est difficile. Aller prendre un verre avec elles, désormais, c'est impossible. Et c'est difficile" regrette Anna.

Même très loin de la Russie, ces Russes d'Alsace craignent donc des représailles. La plupart ont d'ailleurs souhaité rester anonymes.