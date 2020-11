Depuis le Perthus, Emmanuel Macron annonce un doublement des forces de contrôle aux frontières

En déplacement ce jeudi à la frontière franco-espagnole au Perthus (Pyrénées-Orientales), le Président de la République annonce un renforcement des contrôles aux frontières de la France, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme.

Les automobilistes qui franchissent la frontière verront bientôt deux fois plus d'uniformes. En déplacement ce jeudi midi dans la ville-frontière du Perthus, l'une des principales portes d'entrée des immigrés clandestins en France, le président de la République Emmanuel Macron annonce le doublement des forces de contrôle aux frontières de l'Hexagone. Les effectifs vont ainsi passer de 2400 à 4800 policiers. Ce doublement a été décidé "en raison de l'intensification de la menace" après les récents attentats, dont celui de Nice, a expliqué le chef de l'Etat

A la frontière franco-espagnole, jusqu'à présent moins bien dotée que la frontière italienne, "quatre unités mobiles sont en cours de déploiement", selon Emmanuel Macron. A lui seul, le département des Pyrénées-Orientales va se voir doter d'un escadron de gendarmerie mobile supplémentaire, d'une section de CRS et de réservistes.

Accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Clément Beaune, le chef de l'Etat est arrivé au Perthus peu après midi. Après s'être rendu sur un point de contrôle de véhicules en provenance d'Espagne, il a visité le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) du Perthus, un structure où collaborent les forces de l'ordre françaises et espagnoles.

Ces annonces interviennent quelques jours après l'attaque islamiste à Vienne (Autriche) qui a fait quatre morts, et après trois récents attentats en France, dont l'assassinat du professeur Samuel Paty pour avoir montré des caricatures de Mahomet.

Plusieurs des récents attentats en Europe mettent en lumière des lacunes dans la coopération européenne, notamment dans le domaine du renseignement. L'attentat de Nice a été commis par un jeune Tunisien récemment débarqué clandestinement à Lampedusa (Italie) et celui de Vienne par un sympathisant du groupe jihadiste Etat islamique, que les services de renseignements de Slovaquie avaient signalé à Vienne, sans que leur alerte ait été suivie d'effets.