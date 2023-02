Derrière l'intégration réussie, les larmes enfouies de Victoria, Ukrainienne arrivée à Rouen il y a un an

Au restaurant Les Capucines à Petit-Quevilly, en cuisine comme en salle, Victoria est comme un poisson dans l'eau. La jeune femme de 23 ans s'adresse aux clients dans un français presque parfait, seul un léger accent donne un indice sur son parcours : Victoria est ukrainienne, elle est arrivée en France en mars 2022. Elle fait partie des 110.000 Ukrainiens accueillis en France depuis le début de l'invasion russe, il y a un an, le 24 février 2022.

Victoria habitait Kiev avec ses parents et sa sœur. Quand la guerre a éclaté, ils se sont abrités dans la maison de l'arrière-grand-père située à quelques kilomètres de la capitale. Une petite maison dans laquelle se sont entassés "12 personnes et trois chats" et qui n'a pas été épargnée par les bombardements. "J'ai vu des roquettes, des bombes, la guerre, c'était difficile et après ça j'ai décidé qu'on devait aller à Rouen", raconte Victoria. En Normandie l'attend un ami rencontré lors de ses études en Erasmus en Pologne. Victoria quitte alors l'Ukraine avec sa sœur et sa cousine et au terme d'un long et difficile trajet, elles arrivent à Paris le 20 mars.

Une adaptation record à la France

Souriante, compétente et avec un bagage de six ans d'expérience dans la restauration, Victoria trouve très vite du travail comme serveuse au restaurant Les Capucines tenu par Thierry Demoget. "Une place se libérait, Victoria est arrivée, c'est une belle histoire qui n'aurait jamais dû arriver ou, tout du moins, pas dans ces conditions. Aujourd'hui elle se sent bien chez nous", indique-t-il, en soulignant les qualités de la jeune femme au travail.

Cet emploi permet aussi à Victoria de louer son propre appartement avec sa sœur, après huit mois passés dans la famille de son ami français. "Je suis contente parce que je suis ici avec ma sœur, on est en sécurité", explique-t-elle.

Des périodes "très difficiles"

Certaines périodes sont toutefois plus difficiles pour Victoria, à commencer par les anniversaires, ceux de ses proches mais aussi le sien, qui arrive dans quatre jours. D'autant que ses parents ont dû rester à Kiev : "C'est très difficile, je ne peux pas montrer toutes mes émotions mais je pleure beaucoup, ma famille me manque", confie-t-elle. "C'est difficile de lire chaque jour les informations. En octobre, novembre, décembre, c'était vraiment très difficile en Ukraine parce qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière, c'était difficile d'appeler ma mère parce qu'elle n'avait pas d'électricité ou pas de chauffage." Victoria a essayé par deux fois d'aller voir ses parents en Ukraine mais la situation était trop risquée.

En attendant de pouvoir de nouveau fouler le sol de son pays, elle pense tous les jours à ses proches et elle s'accroche à un espoir : la fin de cette guerre décidée par un homme, le président russe dont elle se refuse aujourd'hui à prononcer le nom.

