Des ambulanciers du Pontet transportent à nouveau du matériel médical en Ukraine

La guerre en Ukraine est moins présente dans les esprits et dans les médias mais le conflit s'enlise et les Ukrainiens ont toujours besoin de notre aide. Voilà pourquoi les ambulances Jussieu, du Pontet partent dans le pays pour la quatrième fois en un peu plus d'un an. Deux ambulanciers, sur leur temps personnel, vont apporter une ambulance pleine de matériel médical collecté par l'association Pharmacie Humanitaire internationale en Vaucluse.

ⓘ Publicité

Ils partent ce jeudi du département e avant de rejoindre un cortège de 18 ambulances, autour du collectif Solidarité ambulancière France Ukraine. Dans l'ambulance, on trouve des béquilles, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des pansements, des seringues. Des dons de particuliers, des Ehpad ou des pharmacies : de quoi remplir entièrement le véhicule, qu'ils laisseront également sur place.

Ce quatrième voyage sera sans doute plus émouvant que les précédents puisque pour la première fois, les ambulanciers français vont rencontrer leurs homologues ukrainiens. "Ils vont nous raconter leur quotidien, leurs difficultés, explique Franck Foray. Et moi, je vais leur dire que tant qu'ils auront besoin de nous, on sera là pour les soutenir". Franck Foray n'hésitera pas à partir une cinquième fois.

L'ambulance, aux couleurs de l'Ukraine, va rester dans le pays © Radio France - Camille Labrousse