Des Arméniens de Rouen inquiets de la situation au Haut-Karabakh

Le calme semble revenu, du moins pour un temps. Ces dernières heures, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement d'avoir violé le cessez le feu entré en vigueur ce samedi midi. Les bombardements avaient repris dès samedi après-midi sur la capitale du Haut Karabakh, ce territoire peuplé majoritairement d'Arméniens, qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan après le démantèlement de l'URSS. Sept lourdes explosions ont été entendues samedi soir.

Ils tirent sur les civils

Au milieu de ce conflit, il y a les habitants ce qui inquiète, Arus, une Arménienne qui vit depuis 10 ans à Rouen. "Je ne dors plus, ça m'inquiète, ils tirent sur les civils. Vers les villes, les monuments culturels, ils ont détruit des églises, des immeubles. Il y a des bombardements tous les jours, on tire vers les habitants qui ne sont pas protégés des bombes".

Nous souhaitons seulement la paix

Pour Maya, Anny et Lilit, l'agresseur, c'est l'Azerbaïdjan, l'Arménie ne fait que se défendre. Elles vivent également à Rouen depuis quelques années. "C'est vraiment très effrayant pour nous, parce qu'on est là, nos proches sont là-bas, on ne sait pas comment ça va se terminer. L'Arménie se retrouve toute seule, contre les djihadistes, les pays agresseurs qui se sont réunis contre l'Arménie". "Nous souhaitons seulement la paix, nous n'avons pas besoin la guerre. Nous sommes un petit pays, nous sommes chrétiens, je voudrais que ça se termine le plus vite possible".

Les combats durent depuis deux semaines, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir ouvert les hostilités. Sept personnes ont été tuées dans des bombardements sur la ville de Gandja en Azerbaïdjan cette nuit, selon les autorités, qui accusent les forces arméniennes d'être à l'origine des frappes. La capitale du Haut Karabakh, Stepanakert, a également été la cible d'au moins trois vagues de bombardements dans la nuit. La situation était calme dimanche matin dans la ville.

Le Nagorny Karabakh a fait sécession de l'Azerbaïdjan, provoquant une guerre au début des années 1990 qui fait quelque 30.000 morts. Malgré trente ans de médiation internationale, aucune résolution négociée du conflit n'est jamais intervenue.