Des bombardements dans l'Est de l'Ukraine, des civils évacués : l'invasion russe est-elle imminente ?

La Russie pourrait-elle utiliser le regain de violences dans l'Est de l'Ukraine, entre les séparatistes prorusses et armée ukrainienne, comme prétexte pour envahir l'Ukraine ? C'est le scénario craint par les Occidentaux. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dénoncé ce vendredi des "provocations" orchestrées par les Russes en vue de justifier une attaque de l'Ukraine.

Regain de violences dans le Donbass

L'Est de l'Ukraine connaît depuis deux jours des bombardements, armée ukrainienne et séparatistes prorusses s'accusant mutuellement. Dans cette région de l'Ukraine frontalière de la Russie, le Donbass, deux territoires séparatistes souhaitent être rattachés à la Russie. Le conflit entre séparatistes et armée ukrainienne, qui y fait rage depuis 2014, a fait plus de 140.000 morts.

Si les accords de Minsk, signés en 2015, avaient permis l'instauration d'un cessez-le-feu et une baisse considérable des affrontements, des violences éclatent régulièrement sur la ligne de front. Mais ce récent regain de violences dans le conflit est inédit. Ce jeudi, des tirs ont endommagé une école maternelle et plusieurs maisons à Stanitsa Louganska, une ville de l'Est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales. L'école maternelle en question a été touchée par des obus séparatistes alors que 20 enfants et 18 adultes s'y trouvaient, perçant un trou dans le mur de l'école. Fort heureusement, seule une employé a été légèrement blessée, après avoir été projetée vers la porte par la déflagration.

Ce vendredi, les bombardements se sont poursuivis dans le Donbass, faisant selon Emmanuel Macron "plusieurs victimes apparemment ces dernières heures".

Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont rapporté une hausse des tirs, avec 189 violations du cessez-le-feu enregistrées dans la région de Donetsk jeudi, contre 24 le jour précédent. Dans la région de Lougansk, autre bastion séparatiste, 402 violations ont été rapportées contre 129 mercredi. Les deux camps s'accusent mutuellement d'être à l'origine de cette nouvelle flambée de violences, les séparatistes affirmant que l'armée ukrainienne a tiré depuis un char vers Gorlivka, dans la région de Donetsk, dans la matinée de ce vendredi.

Un prétexte pour envahir l'Ukraine ?

Les événements des "dernières 24/48 heures" font "partie d'un scénario déjà en place, qui consiste à créer de fausses provocations, puis à répondre à ces provocations et enfin à commettre une nouvelle agression contre l'Ukraine", a accusé Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, lors d'un discours à la Conférence sur la sécurité de Munich ce vendredi. "Toutes les indications que nous avons, c'est que (les Russes) sont prêts à entrer en Ukraine, à attaquer l'Ukraine", avait dit auparavant le président américain Joe Biden. Les Etats-Unis redoutent désormais une attaque de l'Ukraine dans les prochains jours, mais la Russie balaye ces accusations.

Or cette augmentation des bombardements le long de la ligne de front ukrainienne rappelle la situation en Géorgie en 2008, lorsque les forces géorgiennes avaient lancé un assaut sur la région séparatiste d'Ossétie du Sud après des jours d'échanges de tirs de mortier et d'artillerie. Accusant la Géorgie d'agression, Moscou a lancé une offensive. Le conflit de cinq jours a fait plusieurs centaines de morts.

Ce vendredi, Vladimir Poutine a dit constater une dégradation du conflit dans l'Est de l'Ukraine en guerre : "Nous observons une aggravation de la situation", a affirmé le Président russe, après une rencontre à Moscou avec son homologue bélarusse (et allié) Alexandre Loukachenko. La Russie est considérée comme le parrain militaire et financier des séparatistes de l'Est de l'Ukraine.

Des civils évacués vers la Russie

Indice supplémentaire qu'une attaque pourrait être imminente : les "républiques" prorusses de Donetsk et Lougansk, deux territoires séparatistes, ont annoncé ce vendredi l'évacuation de civils vers la Russie voisine. Elles accusent Kiev de préparer une invasion.

"Aujourd'hui, un départ massif et centralisé de la population est organisé vers la Fédération de Russie, en premier lieu, les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent être évacués", a déclaré Denis Pouchiline, président du conseil suprême de la république autoproclamée de Donetsk, dans une vidéo publiée sur son compte Telegram.

Le dirigeant des séparatistes pro-russes de Lougansk a également annoncé ce vendredi l'évacuation de civils vers la Russie voisine : "Afin d'éviter des victimes parmi les civils, j'appelle les habitants de la république (...) à partir dans les délais les plus brefs vers le territoire de la Fédération de Russie", a dit Léonid Passetchnik, dirigeant des séparatistes pro-russes de Lougansk, dans un communiqué diffusé par les médias locaux.

"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va très prochainement donner l'ordre de passer à l'offensive, et mettre en oeuvre un plan d'invasion des républiques populaires de Donetsk et Lougansk", a justifié Denis Pouchiline.

Les Russes ont-ils retiré des soldats de la frontière ?

Dans cette situation très tendue, les regards tournés de nouveau vers le président russe Vladimir Poutine. La Russie a affirmé vendredi procéder à de nouveaux retraits de soldats à la frontière ukrainienne, ce que réfute Kiev. "Cela n'a pas lieu", a déclaré vendredi devant les députés le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov, selon lequel la Russie a massé 149.000 soldats à la frontière ukrainienne.

"Nous n'avons pas la preuve des désengagements militaires russes à ce stade", a indiqué ce vendredi Emmanuel Macron. Le Président français a appelé à la cessation des actes militaires dans le Donbass et à la reprise de négociations constructives entre Moscou et Kiev. Il a jugé la situation "très préoccupante" sur le terrain.