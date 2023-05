EN IMAGES - Des camions humanitaires des scouts de Cluses bloqués en Ukraine

Des Haut-Savoyards sont bloqués en Ukraine depuis bientôt six jours. Trois camions qui rentraient d'une mission humanitaire organisée par les scouts de Cluses sont coincés à la frontière avec la Pologne. Le convoi n'était pas enregistré informatiquement côté ukrainien. Un enregistrement qui n'était pas obligatoire jusqu'à présent pour les chargements humanitaires, mais les règles ont changé et les six chauffeurs du convoi prennent leur mal en patience.

Les Ukrainiens durcissent les règles

Jusque là, les camions humanitaires étaient prioritaires dans les files d'attente à la frontière, mais désormais, il faut s'enregistrer en ligne et un jour de passage est fixé pour le convoi. "Au départ, on nous a dit qu'on n'était pas enregistrés puis qu'on était mal enregistrés. Et ensuite, on nous a dit : vous allez pouvoir passer le 1ᵉʳ juin et puis on s'est aperçus avec les gardes frontières, les douaniers que ça a été repoussé au 3 juin puis au 7 juin !"

Dominique Serasset, conducteur et président de l'Entraide internationale des scouts de Cluses a bien compris pourquoi les Ukrainiens durcissaient les règles : "c'est un pays tellement corrompu que maintenant tous les transporteurs disent qu'ils font de l'aide humanitaire. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le système électronique et tout le monde est à la même enseigne".

20 tonnes de matériel médical et 20 tonnes de denrées

Ces difficultés au retour ne font pas oublier à Dominique Serasset, la réussite de cette 6e mission humanitaire. L'Entraide internationale des scouts de Cluses a acheminé 150 palettes de matériel médical et 20 tonnes de denrées alimentaires, produits d'hygiènes et vêtements, à Berdytchiv près de Kiev. La ville compte près de 30.000 personnes déplacées.

Les six chauffeurs bloqués en Ukraine espéraient ce mercredi voir la situation se débloquer rapidement pour être de retour à Cluses d'ici la fin de semaine.

Les six chauffeurs des scouts de France prennent leur mal en patience, bloqués à la frontière ukrainienne - © Dominique Serasset

C'est le plus important convoi humanitaire acheminé en Ukraine par les scouts de Cluses - © Dominique Serasset

Berdytchiv compte près de 30.000 déplacés - © Dominique Serasset

Des lits provenant d'un ancien sanatorium de Passy ont été acheminés en Ukraine - © Dominique Serasset

Les scouts de Cluses ont amené leurs dons dans les camps de réfugiés de Berdytchiv près de Kiev - © Dominique Serasset

L'Entraide internationale des scouts de Cluses a acheminé 150 palettes de matériel médical en Ukraine - © Dominique Serasset