Des Charentais traversent l'Europe pour aider les enfants de l'hôpital de Lviv

Un photographe professionnel charentais vient d'acheminer en Ukraine un convoi humanitaire à destination de l'hôpital pour enfants de Lviv. Avec deux amis chefs d'entreprises à Ruelle-sur-Touvre, il a acheminé en deux jours la cargaison de produits médicaux et de nourriture.

Fabien Gaborit est un photographe professionnel originaire du Périgord. Il a grandi en Charente, où deux amis d'enfance, aujourd'hui chefs d'entreprises à Ruelle-sur-Touvre, ont accepté de l'aider à conduire un convoi humanitaire à destination de l'hôpital pour enfants de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Dans un camion et une remorque, ils ont acheminé jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine deux tonnes de produits médicaux, des couvertures pour enfants, de la nourriture et des produits de première nécessité, collectés en moins d'une semaine à Ruelle. Partis dimanche matin de Ruelle, ils sont arrivés ce mardi matin à la frontière, où un autre camion est venu chercher les produits depuis l'hôpital de Lviv.

enfants évacués de Kiev

L'hôpital de Lviv accueille aujourd'hui des enfants en provenance des hôpitaux de Kiev. Les petits pensionnaires de Lviv ont été évacués vers les hôpitaux polonais. Les hôpitaux de Kiev, eux, ont tous été transformés en hôpitaux militaires, et donc les enfants qui y séjournaient ont été évacués vers Lviv, région plus sûre, à l'abri des bombes pour l'instant. Fabien Gaborit a l'intention de rester en Pologne pendant une ou deux semaines, avant de revenir à la frontière et d'entrer en Ukraine pour faire son métier de photographe.

Reportage sur le convoi humanitaire de Ruelle-sur-Touvre Copier