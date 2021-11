Des chefs d'entreprise normands en mission à Dubaï pour tenter de décrocher de nouveaux marchés

Une quarantaine de Normands en mission à Dubaï ! Après plusieurs membres du gouvernement dont Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et avant Emmanuel Macron qui doit venir début décembre, c'est le président de la région Normandie Hervé Morin qui est à Dubaï depuis mardi soir, où il est arrivé avec une quarantaine de chefs d'entreprise, de responsables de services normands des CCI, Chambre des métiers, mais aussi université ou bien encore école de Management de Normandie.

C'est le premier voyage à l'international organisé par la région Normandie depuis deux ans, et il a lieu pendant trois jours aux Emirats Arabes Unis, pays où vivent un peu plus de 25.000 ressortissants français , et dans lequel 600 filiales de grands groupes font travailler plus de 30.000 collaborateurs. C'est aussi le pays du Moyen-Orient où la région Normandie exporte le plus. Les exportations, qui sont d'ailleurs en progression malgré la crise Covid.

L'autre raison de ce voyage dans ce pays de la péninsule arabique, c'est aussi parce que se tient à Dubaï l'exposition universelle, la première de l'histoire du Moyen-Orient. Elle a démarré en octobre et s'achèvera en mars 2022, elle devrait accueillir 25 millions de visiteurs. Une formidable vitrine pour les acteurs du territoire normand.

Au pays du luxe et de la démesure, les Normands comptent bien séduire encore davantage une clientèle très fortunée. Les opportunités sont là. Ils ont trois jours pour les convaincre.